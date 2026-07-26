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Μας έδωσε έναν εκπληκτικό αγώνα και έδειξε ότι είναι θέμα χρόνου να κάνει δικό του το Πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρωτιά στο μήκος, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου που έγινε στο Πανθεσσαλικό του Βόλου και έκανε κάτι το εκπληκτικό.

Ο Μίλτος Τεντόγλου πήδηξε δυο φορές στα 8,66 μέτρα και ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος, που κατείχε ο Λούης Τσάτουμας από το 2007 και τα Παπαφλέσσεια. Το πρώτο του άλμα (2η του προσπάθεια στον αγώνα) όμως δεν “μέτρησε” ως ισοφάριση ρεκόρ, αφού έγινε με ευνοϊκό άνεμο +2.7m/s που είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο).

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Στην τρίτη του προσπάθεια, όμως, ο Μίλτος Τεντόγλου πήδηξε και πάλι στα 8,66 μέτρα και με ευνοϊκό άνεμο +1m/s μπορεί πλέον να στέκεται στο ίδιο “σκαλί” με τον Τσάτουμα, ψάχνοντας πλέον τη μοναξιά του δικού του ρεκόρ.

Θυμίζουμε πως το όριο του ανέμου, ώστε να πιστωθεί ένα ρεκόρ είναι τα +2.0m/s.

Φυσικά αυτό το άλμα του Τεντόγλου είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο, αφού ξεπέρασε τα 8.61μ που είχε κάνει ο ίδιος στο Diamond League του Μονακό.