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Ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό άλμα στο Diamond League του Μονακό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την κορυφαία αγωνιστική του κατάσταση.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του μήκους σημείωσε άλμα στα 8,52 μέτρα στη δεύτερη προσπάθειά του, καταγράφοντας την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Μέχρι σήμερα, το καλύτερο άλμα της χρονιάς ήταν τα 8,51 μέτρα του Ελβετού Σίμον Εχάμερ, που είχε επιτευχθεί τον Μάιο.

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Ο Τεντόγλου έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, καθώς στην πρώτη του προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8,49 μέτρα, βάζοντας από την αρχή τις βάσεις για μια σπουδαία επίδοση.

Στο μίτινγκ του Μονακό συμμετέχουν αρκετοί από τους κορυφαίους άλτες του κόσμου, με τον ανταγωνισμό να είναι ιδιαίτερα υψηλός, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και το επιβεβαίωσε με το εντυπωσιακό του άλμα.