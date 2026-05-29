Ο Μίλτος Τεντόγλου απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους άλτες μήκους στον κόσμο, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση στο διεθνές μίτινγκ στίβου που διεξήχθη στο Τσίρειο Στάδιο της Λεμεσού. Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα του με άλμα στα 8,49 μέτρα, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία στον κόσμο για τη φετινή χρονιά.

Η εξέλιξη του αγώνα δεν προμήνυε αρχικά το μεγάλο αποτέλεσμα, καθώς στις πρώτες προσπάθειες ο Τεντόγλου ξεπέρασε μεν τα οκτώ μέτρα, όμως τα πατήματα του ήταν αρκετά πίσω από τη βαλβίδα, στερώντας του πολύτιμα εκατοστά. Μετά από συζητήσεις με τον προπονητή του, Γιώργος Πομάσκι, προχώρησε στις απαραίτητες διορθώσεις και άρχισε να ανεβάζει σταδιακά την απόδοσή του.

Στην τέταρτη προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8,29 μέτρα, ενώ στην πέμπτη σημείωσε 8,19 μ. Ωστόσο, το καλύτερο το φύλαγε για το τέλος. Στο έκτο και τελευταίο άλμα «πέταξε» στα 8,49 μ., βελτιώνοντας το φετινό του ρεκόρ και γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους, αλλά και τα συγχαρητήρια του φίλου του, Εμμανουήλ Καραλής.