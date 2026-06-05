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Τη δυσαρέσκειά του για τις συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα μήκους στο Diamond League της Ρώμης εξέφρασε ο Μίλτος Τεντόγλου, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, στον οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης επέστρεψε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης, εκεί όπου το 2024 είχε πανηγυρίσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με άλμα στα 8,65 μέτρα. Αυτή τη φορά, ολοκλήρωσε τον αγώνα του με καλύτερη προσπάθεια στα 8,24 μ., επίδοση που τον έφερε στη δεύτερη θέση.

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Έχασε την πρωτιά στο τελευταίο άλμα

Ο Τεντόγλου είχε καταφέρει να περάσει προσωρινά στην κορυφή με άλμα στα 8,20 μέτρα στην πέμπτη του προσπάθεια, ενώ στην έκτη και τελευταία βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο φτάνοντας στα 8,24 μ.

Ωστόσο, ο Βούλγαρος άλτης Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ πέτυχε 8,26 μ. στην τελευταία του προσπάθεια και κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας τον Έλληνα πρωταθλητή στη δεύτερη.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε τον αγώνα με 7,98 μ., συνέχισε με 8,07 μ., ακολούθησαν δύο άλματα στα 8,11 μ., πριν φτάσει στα 8,20 μ. και ολοκληρώσει τον αγώνα του με το 8,24 μ.

Η διαμαρτυρία για το σκάμμα

Μετά το τελευταίο του άλμα, ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι εξέφρασε παράπονα για την κατάσταση του σκάμματος, θεωρώντας ότι η άμμος δεν είχε στρωθεί σωστά.

Λίγο αργότερα, μέσω ανάρτησής του στα social media, δημοσίευσε φωτογραφίες από το σημείο και άσκησε έντονη κριτική στους διοργανωτές.

«Τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι σκ@@@α σόου. Να μην κάνουμε οριζόντια άλματα εάν δεν μπορείτε να έχετε καν την άμμο ευθεία και να μετριέται σωστά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζει με υψηλές προσδοκίες τη σεζόν

Παρά τη δεύτερη θέση στη Ρώμη, ο Τεντόγλου έχει ήδη δείξει εξαιρετικά δείγματα γραφής μέσα στη χρονιά, έχοντας πραγματοποιήσει άλματα στα 8,46 μ. και 8,49 μ., επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε τροχιά πολύ μεγάλων επιδόσεων.

Ο επόμενος αγώνας του Έλληνα πρωταθλητή είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 13 Ιουνίου, στο μίτινγκ «Δρόμεια».