Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με κορυφαία ονόματα.

Ο Απόστολος Σίσκος αγωνίζεται στα 200μ. ύπτιο ενώ οι Άννα Ντουντουνάκη, Άννα Αυγούστα Βλάχου και Γεωργία Δαμασιώτη συμμετέχουν στα προκριματικά των 50μ. πεταλούδα.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, η Κατερίνα Στεφανίδη και ο Μίλτος Τεντόγλου δίνουν το παρών στους τελικούς των αγωνισμάτων τους.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ναϊμέγκεν για το Champions League και ο Παναθηναϊκός αναμετράται με την ΤΣΣΚΑ 1948 για το Conference League.

Οι φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις και τις αθλητικές προσπάθειες μέσα από τα προγραμματισμένα τηλεοπτικά δίκτυα.

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Πλούσιο είναι και σήμερα το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με το ποδόσφαιρο, τον στίβο και την κολύμβηση να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και τις ελληνικές συμμετοχές να ξεχωρίζουν.

Η ημέρα ξεκινά με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος έχει την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο, αγωνίζεται στις 11:36. Αργότερα, οι Άννα Ντουντουνάκη, Άννα Αυγούστα Βλάχου και Γεωργία Δαμασιώτη θα συμμετάσχουν στα προκριματικά των 50μ. πεταλούδα.

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Στο ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν κρίσιμες αναμετρήσεις, καθώς διεκδικούν την πρόκρισή τους στα playoffs του Champions League και του Conference League αντίστοιχα.

Στις 20:30, η Ναϊμέγκεν υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται απευθείας από το MEGA και το Cosmote Sport1. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί live από τον ΣΚΑΪ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης σημαντικές ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Η Κατερίνα Στεφανίδη και ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετέχουν στους τελικούς, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να ξεκινά την προσπάθειά της στις 21:00 (ΕΡΤ2 Sport), ενώ ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αγωνίζεται στις 22:15 (ΕΡΤ Sports1).

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι επιλογές στις αθλητικές μεταδόσεις:

12:33: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Ύψος (Προκριματικός Μέρλος, Μίτα)

12:35: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Δισκοβολία (Προκριματικός Παυλίδης)

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13:00: Novasports Prime | Γιουβέντους – Παλέρμο (Calcio Italiano Only in Perth)

13:40: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 110 μ. εμπ. (Προκριματικός Ρούμτσιος)

14:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Δισκοβολία (Προκριματικός Παυλίδης)

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14:05: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 800 μ. (Προκριματικός Δεσπολλάρη)

14:40: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 400 μ. εμπ. (Προκριματικός Λεβαντίνος)

20:30: ΣΚΑΪ | ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός (UEFA Conference League)

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20:30: MEGA | Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός (UEFA Champions League)

21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2η Ημέρα βράδυ

21:05: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Επί Κοντώ (Προκριματικός Στεφανίδη, Αδαμοπούλου)

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23:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 400 μ. Ημιτελικός Φρανκς

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