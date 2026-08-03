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Για 30 μέρες, ένα κομμάτι του The Mall Athens σταμάτησε να μοιάζει με εμπορικό κέντρο και άρχισε να μοιάζει με γήπεδο. Μηχανές που τύπωναν ονόματα στην πλάτη, φανέλες που έφευγαν με το «11» και το «7» του καθενός, κόσμος που σούταρε σε πραγματικό τέρμα ανάμεσα στις βιτρίνες, και μια ουρά που δεν ήταν για το ταμείο, αλλά για να φτιάξεις τη δική σου φανέλα.

Γιατί αυτό ήταν στην ουσία η όλη ενέργεια της INTERSPORT μαζί με την adidas: όχι μια διαφήμιση για το World Cup, αλλά το ίδιο το World Cup μεταφερμένο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε μια εκδοχή που μπορούσες να την αγγίξεις. Και ο καλύτερος τρόπος να καταλάβεις τι έγινε δεν είναι να στο περιγράψουμε. Είναι να το δεις μέσα από τα μάτια εκείνων που το έζησαν.

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Το The Mall Athens έγινε FIFA Zone και τα παιχνίδια δεν ήταν διακοσμητικά

Στο The Mall Athens, η INTERSPORT και η adidas δεν έβαλαν απλώς ένα stand με μπάλες, έστησαν τέσσερις ολόκληρες FIFA Mall Zones, καθεμία με τη δική της λογική.

Στην πρώτη, το κλασικό «Μάντεψε ποιος» έγινε Giant Guess Who σε τεράστια κλίμακα, μόνο που αντί για πρόσωπα με καπέλα και γυαλιά, έκρυβε αγαπημένους ποδοσφαιριστές. Στη δεύτερη, το News Stand Kiosk, διαμόρφωνες όπως ήθελες την adidas φανέλα σου και παρακολουθούσες σε πραγματικό χρόνο τα σκορ των αγώνων, σαν να ήσουν σε πραγματικό περίπτερο μέσα σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Στην τρίτη, ένα Football Pitch σε καλούσε να σουτάρεις. Και ναι, να βάλεις γκολ ή και όχι, γιατί αυτό ήταν όλο το νόημα. Και στην τέταρτη, το Trionda Speed Challenge, εκεί που τεστάριζες την ταχύτητα και τη δύναμή σου με την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης.

Έτσι έμοιαζε το The Mall Athens όταν έγινε γήπεδο: 30 μέρες, τέσσερις ζώνες, ένα World Cup. Δες το recap εδώ

Ο πανικός με τις φανέλες: όταν δεν αγοράζεις φανέλα, φτιάχνεις τη δική σου

Αν έπρεπε να κρατήσουμε μία μόνο στιγμή από όλη την ενέργεια, θα ήταν αυτή.

Στα customization corners, με κάθε αγορά adidas φανέλας, τύπωνες δωρεάν το όνομα και τον αγαπημένο σου αριθμό στην πλάτη. Ακούγεται απλό. Στην πράξη, έγινε χαμός. Γιατί τη στιγμή που κάποιος βλέπει το όνομά του να τυπώνεται πάνω από το «10» ή το «7», η φανέλα σταματάει να είναι προϊόν. Γίνεται δική του.

Και φάνηκε. Φανέλες έφευγαν με το «EKTORAS 11», με το «ALEX 7», με ό,τι αριθμό κουβαλούσε ο καθένας στο μυαλό του από παιδί. Ο κόσμος δεν στεκόταν στην ουρά για να πληρώσει· στεκόταν για να δει το όνομά του να παίρνει μορφή. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο να πουλάς μια φανέλα και στο να δίνεις σε κάποιον έναν λόγο να τη φορέσει.

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Η μηχανή δούλευε ασταμάτητα και κάθε φανέλα έφευγε προσωπική. Δες πώς «Φτιάξαμε τη φανέλα σου» εδώ

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: η διπλή ενέργεια στα Football Club Stores

Η γιορτή δεν έμεινε στο The Mall Athens. Και στα δύο Football Club Stores, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η INTERSPORT και η adidas έστησαν το δικό τους World Cup, με τον ίδιο παλμό αλλά με ξεχωριστό χαρακτήρα σε κάθε πόλη.

Στο Photobooth Corner φωτογραφιζόσουν σαν τον αγαπημένο σου ποδοσφαιριστή. Στο Customization Corner έπαιρνες κι εδώ το όνομα και τον αριθμό σου δωρεάν με κάθε αγορά adidas φανέλας. Στο Football Challenge έμπαινες σε πραγματικό μικρο-γήπεδο και δοκίμαζες αν το σουτ σου άντεχε την πίεση. Και στο FIFA World Cup Quiz, αν απαντούσες σωστά, έφευγες με μοναδικά αναμνηστικά δώρα.

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Το ότι έγινε ταυτόχρονα σε δύο πόλεις δεν είναι λεπτομέρεια. Σημαίνει ότι το ίδιο βράδυ, ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη κι ένα στην Αθήνα φορούσαν την ίδια φανέλα με διαφορετικό όνομα στην πλάτη, κι ένιωθαν ακριβώς το ίδιο.

Δύο πόλεις, ένα Experience, από το photobooth μέχρι το quiz. Δες τα highlights εδώ

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Watch Parties: το highlight που κράτησε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα

Αν οι δράσεις ήταν η καρδιά της ενέργειας, τα Watch Parties ήταν η κορύφωσή της.

Στις 07/07, στα Football Club Stores Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η INTERSPORT κάλεσε τον κόσμο να παρακολουθήσει μαζί το ματς Αργεντινή – Αίγυπτος. Και δεν το άφησε να είναι απλώς μια προβολή. Στη Θεσσαλονίκη, το παρών έδωσαν ο Γιώργος Μαυρίδης και ο Σταύρος Σταυρακίδης. Στην Αθήνα, τη σκυτάλη πήραν ο Αντώνης Καλαγάτσης και ο Κώστας Κατσουράνης, ένας άνθρωπος που ξέρει τα Παγκόσμια Κύπελλα όχι από την τηλεόραση, αλλά από μέσα.

Η αγωνία κορυφωνόταν με κάθε φάση, κι ο κόσμος δεν παρακολουθούσε απλώς ποδόσφαιρο. Το ζούσε παρέα, σαν να έπαιζε η δική του ομάδα.

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Δες πώς ήταν να ζεις το ματς παρέα με Κατσουράνη, Καλαγάτση, Μαυρίδη και Σταυρακίδη. Το recap του Watch Party εδώ

«Οι Μεγάλες Ώρες»: το insight πίσω από όλη τη γιορτή

Οι πιο κρίσιμοι αγώνες αυτού του World Cup δεν παίζονταν το απόγευμα. Παίζονταν αργά τη νύχτα, στα ξημερώματα, τότε που η μισή Ελλάδα κοιμόταν κι η άλλη μισή έψαχνε παρέα για να τους δει. Η INTERSPORT έδωσε κι εδω τη λύση: «Οι Μεγάλες Ώρες». Για όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, έβγαλε προσφορές φτιαγμένες ακριβώς για εκείνες τις ώρες που το ποδόσφαιρο ζητάει παρέα και η παρέα ζητάει αφορμή.

Δεν ήταν απλώς προσφορές. Ήταν ο τρόπος να πει «σε καταλαβαίνουμε» σε όποιον ξενύχτησε για μια μπάλα.

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Οι προσφορές έγιναν για τις ώρες που το ποδόσφαιρο δεν σε αφήνει να κοιμηθείς. Δες το «Οι Μεγάλες Ώρες» εδώ

Από το Ρέντη στο Παρίσι: το EA FC26 Tournament

Και μετά ήρθε το κομμάτι που ένωσε το γήπεδο με την κονσόλα.

Σε συνεργασία με την INTERSPORT INTERNATIONAL – IIC, στήθηκε ένα EA FC26™ Online Football Tournament. Έπειτα από ανοιχτή πρόσκληση, κληρώθηκαν και συμμετείχαν 128 άτομα. Οι 8 παίκτες που προκρίθηκαν αναμετρήθηκαν ζωντανά στο Football Club Store στο Ρέντη, κι ο νικητής δεν κέρδισε απλώς μια θέση. Κέρδισε το εισιτήριο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μεγάλο τελικό του EA FC26™ που έγινε στο Παρίσι.

Από ένα κατάστημα στο Ρέντη μέχρι έναν διεθνή τελικό στο Παρίσι: αυτή είναι η απόσταση που κάλυψε ένας Έλληνας παίκτης μέσα σε μία διοργάνωση. Και δείχνει ότι το κοινό του gaming δεν είναι ένα δεύτερο, ξεχωριστό κοινό. Είναι ακριβώς το ίδιο κοινό που φοράει τη φανέλα και σουτάρει στο The Mall Athens.

Γιώργος Μαυρίδης, Αντώνης Καλαγάτσης, itsmarusagi και άλλοι στο mini tournament του Ρέντη. Δες το recap εδώ

Τι είπε ο κόσμος για εμάς

Εδώ είναι το κομμάτι που δεν μπορείς να το σχεδιάσεις σε πλάνο.

Γιατί το πιο δυνατό στοιχείο όλης της ενέργειας δεν ήταν αυτά που είπε η INTERSPORT για τον εαυτό της. Ήταν αυτά που είπε ο κόσμος. Δημιουργοί περιεχομένου και influencers πέρασαν από τις δράσεις με το κινητό στο χέρι και γύρισαν το δικό τους περιεχόμενο, χωρίς σενάριο. Άνθρωποι που δοκίμασαν το customization, που σούταραν στο Football Pitch, που ξενύχτησαν στα Watch Parties, και το ανέβασαν επειδή τους βγήκε φυσικά.

Μέσα σε αυτό το κύμα, μια φωνή ξεχώρισε: ο Γαλακτερός. Το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μαζί του έδωσε στην ενέργεια εκείνο το χιούμορ και την αμεσότητα που κάνει τον κόσμο να σταματήσει και να κοιτάξει. Και μέσα στον λογαριασμό της INTERSPORT υπάρχει μια ολόκληρη σειρά βίντεο μαζί του που το αποδεικνύουν. Δίπλα του, δυνατό υλικό ήρθε και από τους δημιουργούς των bananes, που κράτησε τον ίδιο ενθουσιώδη παλμό.

Το σύνολο; Μια ολόκληρη δεξαμενή περιεχομένου φτιαγμένη όχι από ένα brand, αλλά από ανθρώπους που πέρασαν καλά. Κι αυτό είναι η πιο ειλικρινής διαφήμιση που υπάρχει.

@intersportgr Έλα να ζήσεις το απόλυτο World Cup experience στο @themallathensofficial by INTERSPORT x adidas ⚽ Παίξε στα πιο football activations & κέρδισε μοναδικά δώρα! INTERSPORT TheHeartOfSport TheHeartOfFootball ♬ original sound – intersportgr – INTERSPORT Greece

Ο Γαλακτερός το είπε με τον τρόπο του, και ο κόσμος συμφώνησε. Δες το περιεχόμενό του εδώ

Οι δημιουργοί το γύρισαν όπως το έζησαν, αυθεντικά, χωρίς σενάριο. Δες τι ανέβασε ο κόσμος εδώ

Το ενδιαφέρον με ενέργειες σαν κι αυτή είναι ότι κρίνονται αφού τελειώσουν. Ένα stand το ξεχνάς μόλις φύγεις από το The Mall Athens. Μια φανέλα με το όνομά σου στην πλάτη, ένα βράδυ που ξενύχτησες για ένα ματς παρέα με κόσμο που δεν ήξερες, ένα γκολ που έβαλες ανάμεσα στις βιτρίνες: αυτά μένουν.

Η INTERSPORT και η adidas επιθυμούν να θυμηθεί ο κόσμος μια εμπειρία, και το πέτυχαν από το Ρέντη μέχρι το Παρίσι και από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα. Μέχρι το επόμενο λο