Η Adidas αποκάλυψε την επίσημη μπάλα για τον τελικό του Champions League του 2026 που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη.

Μία μπάλα που χρησιμεύει ως καμβάς για αφήγηση, αποτυπώνοντας την ουσία της διοργανώτριας πόλης, ενώ παράλληλα γίνεται μέρος της ιστορίας του ποδοσφαίρου από τη στιγμή που μπαίνει στο γήπεδο.

Με σχέδιο που φέρνει το πνεύμα της διοργανώτριας πόλης, θα κάνει το ντεμπούτο της κατά τη διάρκεια της φάσης νοκ άουτ του UEFA Champions League.

«Αντλώντας έμπνευση από την ταυτότητα της Βουδαπέστης ως “Βούδα και Πέστη – Μια ιστορία δύο πόλεων”, η μπάλα αντανακλά την αντίθεση και την αρμονία που ορίζουν την ουγγρική πρωτεύουσα. Η ιστορική αρχιτεκτονική συναντά τη ζωντανή νυχτερινή ζωή, η κλασική κομψότητα συναντά τη σύγχρονη ενέργεια όλα μεταφρασμένα σε μια εντυπωσιακή οπτική γλώσσα που δημιουργήθηκε για την πιο μεγαλοπρεπή βραδιά του ποδοσφαίρου», αναφέρει η UEFA.

Και προσθέτει:

«Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται μια πλούσια μωβ βάση, που αναδεικνύεται μέσα από ένα φινίρισμα με χαμαιλέοντα που αλλάζει διακριτικά σε τόνο ανάλογα με το φως, τη γωνία και την κίνηση. Τοποθετημένα πάνω σε έναν λευκό καμβά, τα εμβληματικά πάνελ με αστέρια παραμένουν καθαρά και έντονα, ενώ ο χώρος ανάμεσα στα αστέρια διαθέτει πολυεπίπεδα μωβ μπλοκ ενισχυμένα με δυναμικές γραφικές λεπτομέρειες.

Το γραφικό σύστημα είναι εμπνευσμένο από υγρές φόρμες και την ξεχωριστή παράδοση της Βουδαπέστης, εμπλουτισμένο από διαπολιτισμικές και περιφερειακές επιρροές που διαμόρφωσαν τις αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές τέχνες της πόλης. Μια ζωντανή χρωματική παλέτα αντανακλά την καλλιτεχνική κληρονομιά της Βουδαπέστης μέσα από ένα σύγχρονο πρίσμα, ενώ οι ρέουσες υφές και οι φωτεινές πινελιές αντηχούν τα ποτάμια, τις γέφυρες και τους φωτισμένους δρόμους της μετά το σκοτάδι».

Τα εμβληματικά μοτίβα λιονταριού και δράκου της Βουδαπέστης ενσωματώνονται στα γραφικά του πάνελ, στέκοντας ως σύμβολο δύναμης, υπερηφάνειας και κηδεμονίας πάνω στην πόλη.

Ολοκληρώνοντας το σχέδιο, τα λογότυπα της adidas και της UEFA Champions League εμφανίζονται σε έντονο κίτρινο χρώμα, προσφέροντας έντονη αντίθεση και εξασφαλίζοντας εξαιρετική ορατότητα στο γήπεδο.

Πέρα από την αισθητική, η μπάλα πληροί τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης υψηλού επιπέδου, αφού προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια, συνέπεια και έλεγχο.

