Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

¨Δεν ήταν εύκολη σεζόν…Πίστεψα και πιστεύω στον εαυτό μου, γιατί πρέπει να πιστεύει κάθε αθλητής. Το λέω για να το πιστεύω και εγώ ο ίδιος: Κοιτάζω στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά και πρέπει να κοιτάζω πάνω από τα 6 μέτρα για να βγαίνουν τα άλματα…Πεινάω – πεινάω για το άλμα στα 6,20″, δηλώνει πανευτυχής ο Εμμανουήλ Καραλής μετά το άλμα στο βάθρο αλλά και τη μονομαχία με τον υπερ-αθλητή Μόντο Ντουπλάντις.

“Μαζί μεγαλώσαμε, είμαστε φίλοι και σπρώχνουμε ο ένας τον άλλο ψηλότερα”, δηλώνει για τον μεγάλο Σουηδό παγκόσμιο ρέκορντμαν και αντίπαλό του ο Μανόλο…

Advertisement

Advertisement