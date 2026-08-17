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Ο Εμμανουήλ Καραλής συγκίνησε το πανελλήνιο κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ο φίλος του Στέφανος Τσιτσιπάς έσπευσε να συγχαρεί δημόσια τον «Μανόλο» για την απόκτηση του ασημένιου μεταλλίου μέσω μίας δημοσίευσης στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έβαλε δύο φωτογραφίες.

Τα συγχαρητήρια του Τσιτσιπά στον Καραλή

Η πρώτη απεικονίζει τον Καραλή από τη φετινή διοργάνωση, έχοντας στην κατοχή του το ασημένιο μετάλλιο και την ελληνική σημαία, ενώ η δεύτερη είναι από παλαιότερη κοινή τους στιγμή, με τους δύο αθλητές να ποζάρουν μαζί κρατώντας το κοντάρι του επί κοντώ.

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«Αργυρός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ξανά! Περήφανος για σένα, @FlyManoloFly», έγραψε στην ανάρτησή του ο Στέφανος Τσιτσιπάς.