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Μια από τις πιο συναρπαστικές μονομαχίες στην ιστορία του άλματος επί κοντώ εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Ζυρίχη, με τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μόντο Ντουπλάντις να προσφέρουν ένα μοναδικό θέαμα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 6,20μ., σημειώνοντας νέα κορυφαία επίδοση στην καριέρα του, ενώ ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν χρειάστηκε να φτάσει στα 6,25μ. για να εξασφαλίσει τη νίκη. Στη συνέχεια, μάλιστα, και οι δύο επιχείρησαν στα 6,32μ., κυνηγώντας το παγκόσμιο ρεκόρ.

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Ο Καραλής έδειξε για ακόμη μία φορά ότι έχει πλησιάσει πλέον σημαντικά τον Ντουπλάντις και ότι οι μεταξύ τους αναμετρήσεις έχουν εξελιχθεί σε πραγματική μάχη. Κάτι που αναγνώρισε και ο ίδιος ο Σουηδός πρωταθλητής μετά το τέλος του αγώνα.

Σε ερώτηση για το αν ένιωσε πίεση κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του στη Ζυρίχη, ο Ντουπλάντις απάντησε: «εννοείται! Ο Μανόλο πήδηξε τρομερά, έφτασε στα 6,20μ. και έπρεπε να απαντήσω με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα. Είμαι πολύ χαρούμενος που πέρασα τα 6,25μ. και να πάρω τη νίκη στον κορυφαίο αγώνα που έχει γίνει ποτέ».

Ο κάτοχος των παγκόσμιων ρεκόρ μίλησε στη συνέχεια και για τον ανταγωνισμό του με τον Καραλή, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

«Περιμένω πως θα υπάρχουν πυροτεχνήματα και στους επόμενους αγώνες μας, όπως και τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι τρελό ο ανταγωνισμός μας. Πηδάει φοβερά το τελευταίο διάστημα και πρέπει να κάνω το καλύτερό μου και όπως βλέπω θα χρειάζεται να κάνω άλματα πάνω από 6,20μ. για να νικάω πλέον. Αλλά φαίνεται πως αυτό είναι το επίπεδο πλέον και είναι πολύ διασκεδαστικό».

Η μεγάλη μάχη Καραλή – Ντουπλάντις στη Ζυρίχη

Ο αγώνας στο Letzigrund Stadium της Ζυρίχης αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές της φετινής σεζόν στο άλμα επί κοντώ, με τους δύο αθλητές να ανεβάζουν τον πήχη σε δυσθεώρητα ύψη.

Ο Καραλής πέρασε τα 6,20μ., βελτιώνοντας κατά τρία εκατοστά την πανελλήνια επίδοση που είχε σημειώσει στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο κλειστό στάδιο της Παιανίας. Παράλληλα, η επίδοση αυτή τον ανέβασε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών.

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Ο Έλληνας πρωταθλητής, όμως, δεν αρκέστηκε σε αυτό. Αμέσως μετά τα 6,20μ. αποφάσισε να δοκιμάσει για πρώτη φορά επίσημα σε αγώνα στα 6,32μ., επιχειρώντας να απειλήσει το παγκόσμιο ρεκόρ και να δείξει ότι πλέον μπορεί να σταθεί στο ίδιο επίπεδο με τον Ντουπλάντις.

Ο Σουηδός πέρασε τελικά τα 6,25μ. και πήρε τη νίκη, όμως η βραδιά στη Ζυρίχη επιβεβαίωσε κάτι που γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο: ο Καραλής δεν αποτελεί πλέον απλώς έναν από τους αντιπάλους του Ντουπλάντις, αλλά έναν αθλητή που μπορεί να τον πιέσει μέχρι τα μεγαλύτερα ύψη.

Και όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Ντουπλάντις, οι επόμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις αναμένεται να έχουν ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον.

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