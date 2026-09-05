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Ο Εμμανουήλ Καραλής έζησε στις Βρυξέλλες μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του και φρόντισε να απολαύσει μέχρι τέλους την επιτυχία του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του στον τελικό του επί κοντώ του Diamond League, πραγματοποιώντας μάλιστα εντυπωσιακή εμφάνιση με άλμα στα 6,12 μέτρα, που αποτέλεσε και ρεκόρ μίτινγκ.

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Λίγες ώρες μετά τον θρίαμβό του, ο Καραλής θέλησε να κρατήσει το πολύτιμο τρόπαιο κοντά του. Σε ανάρτησή του στα social media εμφανίστηκε ξαπλωμένος στο κρεβάτι του ξενοδοχείου στις Βρυξέλλες, έχοντας αγκαλιά το «διαμάντι» του.

«Thank you & Goodnight», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας, αποτυπώνοντας με χιουμοριστικό τρόπο την απόλυτη ικανοποίησή του για τη μεγάλη βραδιά.

Η επιτυχία αυτή έγραψε ακόμη μία ξεχωριστή σελίδα για τον ελληνικό στίβο. Ο Καραλής έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που κατακτά το Diamond League, μετά τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είχε πανηγυρίσει τον αντίστοιχο τίτλο το 2022.

Ο τελικός στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε χωρίς τον Αρμάντ Ντουπλάντις. Ο Σουηδός κορυφαίος άλτης αποσύρθηκε λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, αφήνοντας τον Καραλή να πανηγυρίσει έναν ακόμη μεγαλύτερο θρίαμβο σε μία βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσει.