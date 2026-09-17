Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Εμμανουήλ Καραλής αναρριχήθηκε στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης στο άλμα επί κοντώ συγκεντρώνοντας 1.475 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Η βαθμολογία του προέκυψε από σταθερές επιδόσεις σε κορυφαίες διοργανώσεις, ξεπερνώντας αθλητές με παγκόσμια ρεκόρ και σημαντικές διακρίσεις.

Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου σημείωσε σημαντική άνοδο επτά θέσεων και καταλαμβάνει πλέον την 22η θέση στην κατάταξη του μήκους με 1.402 βαθμούς.

Ο υπολογισμός της βαθμολογίας του βασίστηκε σε πέντε αγώνες, συμπεριλαμβανομένων της νίκης στο Ultimate Championship και των επιδόσεων στο Diamond League.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η εντυπωσιακή αγωνιστική παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή το τελευταίο διάστημα αποτυπώνεται και στην Παγκόσμια Κατάταξη της World Athletics. Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ πραγματοποίησε νέο άλμα στην κατάταξη και βρίσκεται πλέον στην πέμπτη θέση, την υψηλότερη που έχει καταλάβει ποτέ.

Η νέα λίστα θεωρείται αρκετά αντιπροσωπευτική για τους αθλητές, καθώς δημοσιεύεται μετά την ολοκλήρωση της σεζόν. Στην εν λόγω λίστα, ο Καραλής ανέβηκε δύο θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη και έφτασε στο Νο 5, έχοντας συγκεντρώσει 1.475 βαθμούς ως μέσο όρο από τα πέντε κορυφαία αποτελέσματά του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Advertisement

Advertisement

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο συγκέντρωσε τη συγκεκριμένη βαθμολογία. Ο «Μανόλο» έχει τέσσερις δεύτερες θέσεις και μία νίκη στον φετινό τελικό του Diamond League. Με αυτόν τον τρόπο, ο Καραλής κατάφερε να βρεθεί πάνω από αθλητές που έχουν κατακτήσει σημαντικές διοργανώσεις ή έχουν σημειώσει παγκόσμια ρεκόρ στο παρελθόν.

Κορυφαία επίδοση στη βαθμολογία του αποτελεί το 6.15 στο Ultimate Championship, που του έδωσε 1.538 βαθμούς. Ακολουθεί το 6.00 από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, στον μοναδικό αγώνα που είχε πραγματοποιήσει πέρυσι, με 1.497 βαθμούς. Στη συνέχεια βρίσκονται το 6.12 στις Βρυξέλλες με 1.470, το 6.20 στη Ζυρίχη με 1.442 και το 6.16 στη Λοζάνη με 1.431.

Συνολικά, μόλις τέσσερις αθλητές βρίσκονται πάνω από τον Καραλή στη συγκεκριμένη κατάταξη. Στην κορυφή είναι ο Μόντο Ντουπλάντις με 1.561 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Βραζιλιάνος Άλισον ντος Σάντος με 1.526, ο Αμερικανός Κένεθ Μπέναρεκ με 1.494 και ο Μπουσάνγκ Κόλεν Κεμπινατσίπι από την Μποτσουάνα, ο οποίος έχει 1.483.

Ανέβηκε και ο Τεντόγλου

Σημαντική άνοδο στην κατάταξη σημείωσε και ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους βρίσκεται πλέον στην 22η θέση με 1.402 βαθμούς, έχοντας ανέβει κατά επτά θέσεις μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Η θέση του θα μπορούσε να είναι ακόμη υψηλότερη, εάν είχε συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς από την παρουσία του στο περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου είχε περιοριστεί στην 11η θέση.

Στον υπολογισμό της βαθμολογίας του περιλαμβάνονται πέντε αποτελέσματα. Πρόκειται για τη νίκη του στο Ultimate Championship με άλμα στα 8.35μ. και 1.474 βαθμούς, την πρώτη θέση στο Μονακό με 8.61μ. και 1.441 βαθμούς, καθώς και τις επιδόσεις 8.46μ. στη Σιαμέν και τη Ζυρίχη, οι οποίες του απέφεραν 1.378 και 1.376 βαθμούς αντίστοιχα.

Advertisement

Στα πέντε αποτελέσματα υπολογίζεται επίσης η δεύτερη θέση στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, όπου σημείωσε 8.40μ. και συγκέντρωσε 1.375 βαθμούς.

Στην αντίστοιχη κατάταξη των γυναικών, την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τέσσερις διαφορετικές χώρες. Πρώτη είναι η Αμερικανίδα Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν με 1.514 βαθμούς και δεύτερη η συμπατριώτισσά της Μασάι Ράσελ με 1.458.

Ακολουθούν η Μαριλέιντι Παυλίνο από τη Δομινικανή Δημοκρατία με 1.451 βαθμούς, η Τζούλιεν Άλφρεντ από την Αγία Λουκία με 1.441 και η Ελβετίδα Όντρεϊ Βερό με 1.434.

Advertisement