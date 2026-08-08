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Η Δούκισσα Νομικού σε mood διακοπών συνεχίζει μετά τη Μύκονο, ταξίδεψε μαζί με την τα παιδιά της ως τη Γαλλική Πολυνησία απολαμβάνοντας το παραμυθένιο νησί.

Η Δούκισσα Νομικού πόσταρε στα social media της φωτογραφίες με φόντο τα τιρκουάζ νερά και την λευκή άμμο.

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Το μοντέλο ανέβασε φωτογραφίες που ποζάρει, φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι δίνοντας μία «γεύση» για το πως είναι οι διακοπές στο εξωτικό νησί.

Η Δούκισσα Νομικού έδειξε στιγμές από την καθημερινότητά της εκεί, η οποία περιλάμβανε μπάνια στη θάλασσα, προπόνηση σε γυμναστήριο, ανάγνωση βιβλίων και βόλτες στην παραλία με τον γιο και την κόρη της.