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Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα απολαμβάνει η Καμίλα Καμπέγιο, η οποία μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από το ταξίδι της στις Κυκλάδες.

Αν και δεν αποκάλυψε σε ποιο νησί βρίσκεται, οι φωτογραφίες αποτυπώνουν στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

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Στην ανάρτησή της, η Καμίλα Καμπέγιο ποζάρει με μαγιό στην παραλία, ενώ σε άλλες εικόνες εμφανίζεται με ένα αέρινο γαλάζιο φόρεμα, απολαμβάνοντας το κυκλαδίτικο τοπίο.

Τη δημοσίευση συνόδευσε με τη λιτή λεζάντα «Greece: Part One» («Ελλάδα: Μέρος πρώτο»), αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλες φωτογραφίες από τις διακοπές της στη χώρα.