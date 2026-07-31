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Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαν το 2025 την οικονομική δυνατότητα να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπών μακριά από το σπίτι τους. Στην Ελλάδα, όμως, το ποσοστό εκτοξεύεται στο 46,6%, με σχεδόν έναν στους δύο πολίτες να στερείται αυτή τη δυνατότητα και τη χώρα να καταγράφει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 27,5% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 16 ετών και άνω δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά το κόστος επτά ημερών ετήσιων διακοπών εκτός σπιτιού.

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Το ποσοστό αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024, καταγράφοντας μικρή επιδείνωση. Παραμένει, πάντως, σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με μία δεκαετία νωρίτερα, καθώς από το 2015 έχει υποχωρήσει κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες.

In 2025, 27.5% of the EU’s population aged 16 or older were unable to afford 1 week of annual holidays away from home. 🧳✈️



Highest shares in:

🇷🇴Romania (61.4%)

🇬🇷Greece (46.6%)



Lowest in:

🇱🇺Luxembourg (10.6%)

🇸🇪Sweden (12.4%)



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Δεύτερη χειρότερη επίδοση για την Ελλάδα

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφηκαν στη Ρουμανία, όπου το 61,4% του πληθυσμού αδυνατούσε να καλύψει το κόστος μιας εβδομάδας διακοπών.

Ακολουθεί η Ελλάδα με 46,6%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται η Βουλγαρία και η Ουγγαρία, με ποσοστό 39,1% και στις δύο χώρες.

Η ελληνική επίδοση είναι κατά 19,1 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, αποτυπώνοντας το μεγάλο χάσμα που χωρίζει τη χώρα από την ευρωπαϊκή εικόνα.

Μεγάλες αποκλίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο, όπου το 10,6% δήλωσε ότι δεν μπορούσε να πληρώσει μία εβδομάδα διακοπών μακριά από το σπίτι.

Ακολουθούν η Σουηδία με 12,4% και η Ολλανδία με 12,8%.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές αποκλίσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τη συνολική βελτίωση που έχει σημειωθεί την τελευταία δεκαετία, οι διακοπές εξακολουθούν να αποτελούν απρόσιτη πολυτέλεια για περισσότερο από το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων και για σχεδόν τον μισό πληθυσμό στην Ελλάδα.