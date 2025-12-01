Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS 2025: Περίπου 526 νέες διαγνώσεις HIV κάθε χρόνο στην Ελλάδα – Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι το «κλειδί» (βίντεο – εικόνες)

Η 1η Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, που έχει θεσπιστεί από τον ΠΟΥ για να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τη μετάδοση, την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του HIV.

Το φετινό μήνυμα του UNAIDS είναι «Overcoming disruption, transforming the AIDS response» («Ξεπερνώντας τις δυσκολίες, αλλάζουμε την παγκόσμια αντίδραση απέναντι στο AIDS»).

Tick tock ⏰



Time is running out to end AIDS by 2030.



It’s also running out to register for the Asia-Pacific #WorldAIDSDay report & #StopTheHIVClock campaign launch this Friday



Secure your spot: https://t.co/sNpOcGuUiM pic.twitter.com/ZuR2pkidUi November 23, 2025

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Αντιμετώπιση του HIV/AIDS, 1,4 εκατομμύρια παιδιά ζουν σήμερα με τον HIV, ενώ 5,3 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να μην γνωρίζουν ότι είναι φορείς του ιού.

Το μήνυμα αυτό επισημαίνει ότι η παγκόσμια προσπάθεια κατά του AIDS κινδυνεύει λόγω των μειώσεων στη διεθνή χρηματοδότηση, της συρρίκνωσης των προγραμμάτων πρόληψης και των νόμων που ποινικοποιούν ομάδες του πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτες στον HIV. Αυτές οι εξελίξεις δυσκολεύουν την πρόσβαση των ανθρώπων σε υπηρεσίες υγείας.

Γι’ αυτό, το UNAIDS καλεί τις χώρες να επανεξετάσουν τις πολιτικές και τη χρηματοδότησή τους, να συνεργαστούν και να καλύψουν τα κενά, ώστε να υπάρξει ένα ισχυρό, ενωμένο σχέδιο δράσης που θα μας φέρει πιο κοντά στην εξάλειψη της επιδημίας.

Στοιχεία για την Ελλάδα

Παρότι ο HIV πλέον αντιμετωπίζεται ως χρόνια νόσος χάρη στις αποτελεσματικές θεραπείες, τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για το 2025 δείχνουν ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση παραμένουν απαραίτητες. Οι νέες διαγνώσεις HIV στην Ελλάδα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά (526 περιστατικά, δηλαδή 5,1 ανά 100.000 πληθυσμού).

The theme of this year's #WorldAIDSDay is “Overcoming disruption, transforming the AIDS response."



In a time of crisis, the world must choose transformation over retreat. Together, we can still end AIDS as a public health threat by 2030—if we act with urgency, unity, and… pic.twitter.com/vl0JFEKn84 — Winnie Byanyima (@Winnie_Byanyima) October 23, 2025

Ωστόσο, πάνω από τους μισούς ανθρώπους που διαγνώστηκαν το 2025 (52%) έφτασαν καθυστερημένα στις υπηρεσίες υγείας, κυρίως γυναίκες, ετεροφυλόφιλα άτομα, άτομα άνω των 50 και άτομα αλλοδαπής εθνικότητας.

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025 έχουν καταγραφεί συνολικά 21.815 περιστατικά HIV στην Ελλάδα. Από αυτά, 4.795 εξελίχθηκαν σε AIDS και 3.721 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Το 2025, 11.549 άτομα έλαβαν αντιρετροϊκή θεραπεία.

Ο συχνότερος τρόπος μετάδοσης για τα νέα περιστατικά είναι η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών (37,3%). Σε ποσοστό 35,7% δεν έχει καταγραφεί ο τρόπος μετάδοσης, γεγονός που δυσκολεύει την ανάλυση της επιδημιολογικής εικόνας.

Σε σχέση με τους στόχους 95-95-95 του UNAIDS για τον τερματισμό της επιδημίας:

1ος στόχος – Διάγνωση: Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά, με το 91% των ατόμων που ζουν με HIV να έχει διαγνωστεί.

2ος στόχος – Πρόσβαση στη θεραπεία: Η χώρα υπολείπεται, καθώς μόνο 73% των διαγνωσμένων λάμβανε θεραπεία το 2024, δηλαδή πάνω από 10% μακριά από τον διεθνή στόχο.

3ος στόχος – Ιική καταστολή: Υπάρχει υψηλή επίδοση, αφού 94% όσων λαμβάνουν θεραπεία έχουν καταφέρει να πετύχουν ιική καταστολή.

Δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το 2025

Ο ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS, θα πραγματοποιήσει μια σειρά από δράσεις μέσα στην κοινότητα. Στόχος είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η πρόληψη των μεταδοτικών νοσημάτων. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται και δωρεάν γρήγορα τεστ (rapid tests) για τον HIV, τις ηπατίτιδες Β και C, καθώς και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

A person can look completely healthy for years and still have the virus. The only way to know is by getting tested.



Get the facts this World AIDS Day, December 1st.#WorldAIDSDay pic.twitter.com/W0kQMVNAHC — The New Vision (@newvisionwire) November 9, 2025

Συγκεκριμένα, οι δράσεις του ΕΟΔΥ θα έχουν ως εξής:

Αττική

Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πάτρα (25/11/2025, 12:00–17:00)

Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ σε κεντρικές πλατείες (Κοραή, Αριστοτέλους, Γεωργίου Α’) για δωρεάν, ανώνυμα rapid tests για HIV, ηπατίτιδες και άλλα ΣΜΝ, με ενημέρωση και συμβουλευτική.

Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ σε κεντρικές πλατείες (Κοραή, Αριστοτέλους, Γεωργίου Α’) για δωρεάν, ανώνυμα rapid tests για HIV, ηπατίτιδες και άλλα ΣΜΝ, με ενημέρωση και συμβουλευτική. Μοσχάτο – Κέντρο Υγείας (27/11/2025, 09:00–13:00)

Ενημέρωση του κοινού και προληπτικός έλεγχος για ΣΜΝ από επιστημονικό κλιμάκιο.

Ενημέρωση του κοινού και προληπτικός έλεγχος για ΣΜΝ από επιστημονικό κλιμάκιο. Αθήνα – Πλατεία Κοραή (30/11 & 01/12/2025, 16:00–21:00)

Κινητή Μονάδα για εξέταση HIV και ΣΜΝ, με συμβουλευτική πριν και μετά το τεστ.

Κινητή Μονάδα για εξέταση HIV και ΣΜΝ, με συμβουλευτική πριν και μετά το τεστ. Πειραιάς (01/12/2025, 09:00–14:00)

Δράση ενημέρωσης για HIV & ΣΜΝ, με έντυπο υλικό και διανομή προφυλακτικών.

Θεσσαλονίκη

01/12/2025 (09:00–15:00), Παραλία Θεσσαλονίκης

Κινητή Μονάδα για δωρεάν rapid tests για HIV και ΣΜΝ, με συμβουλευτική.

Κινητή Μονάδα για δωρεάν rapid tests για HIV και ΣΜΝ, με συμβουλευτική. 02/12/2025 (09:30–14:30), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κινητή Μονάδα του ΕΟΔΥ για εξέταση HIV και ΣΜΝ, με ενημέρωση πριν και μετά το τεστ.

Κινητή Μονάδα του ΕΟΔΥ για εξέταση HIV και ΣΜΝ, με ενημέρωση πριν και μετά το τεστ. 11/12/2025 (15:00–20:00), Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών iasis Hypatia

Δωρεάν, ανώνυμο και εμπιστευτικό rapid test για ΣΜΝ, με πλήρη συμβουλευτική από εξειδικευμένο προσωπικό.

Λάρισα

1 & 2 Δεκεμβρίου 2025 (10:00–15:00), Κεντρική Πλατεία Λάρισας

Εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιεί δωρεάν, ανώνυμα και εμπιστευτικά rapid tests για HIV και άλλα ΣΜΝ, με πλήρη ενημέρωση και συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση.

Lenacapavir: a game-changer for the HIV response. Swipe to understand why it is crucial for people most in need to be able to access this new revolutionary prevention option ⬇️ — UNAIDS Global (@UNAIDS) November 11, 2025

Ο ΕΟΔΥ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, υπενθυμίζει ότι ο HIV δεν έχει εξαλειφθεί. Η ενημέρωση, η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση στη θεραπεία και η καταπολέμηση του στίγματος αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες δημόσιας υγείας. Ο ΕΟΔΥ συνεχίζει να εργάζεται ώστε κάθε άτομο να έχει πρόσβαση σε ενημέρωση, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία – χωρίς εμπόδια και χωρίς στίγμα.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)