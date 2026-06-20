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Η εικόνα της να αναδύεται αργά από την οθόνη μιας τηλεόρασης, με τα μακριά μαύρα μαλλιά να κρύβουν το πρόσωπό της, έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη εκατομμυρίων θεατών. Η Σαμάρα από την ταινία «The Ring» αποτέλεσε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του σύγχρονου τρόμου και πίσω από αυτόν τον εφιαλτικό χαρακτήρα βρισκόταν ένα παιδί που είχε ήδη ξεχωρίσει για το ταλέντο του.

Η Ντέιβι Τσέιζ, η ηθοποιός που ενσάρκωσε τη στοιχειωμένη φιγούρα το 2002, έφυγε από τη ζωή στις 16 Ιουνίου σε ηλικία 35 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, αντιμετώπισε σοβαρή λοίμωξη που εξελίχθηκε σε σηψαιμία και πολυοργανική ανεπάρκεια. Νωρίτερα είχε νοσηλευτεί στο Λος Άντζελες λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

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Ο θάνατός της επανέφερε στο προσκήνιο την ιστορία ενός παιδιού-θαύματος που κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει μέρος της παγκόσμιας κινηματογραφικής κουλτούρας.

Η Τσέιζ δεν ήταν μόνο η Σαμάρα. Πριν και μετά τον ρόλο που την έκανε διάσημη, είχε ήδη μια σημαντική παρουσία στον χώρο της ψυχαγωγίας. Ήταν η φωνή της Λίλο στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Lilo & Stitch» της Disney, ένας ρόλος εντελώς αντίθετος από το σκοτεινό κορίτσι του «The Ring».

Η αντίθεση αυτή ήταν χαρακτηριστική της καριέρας της. Από ένα χαρούμενο παιδί που μάθαινε να αγαπά και να δημιουργεί δεσμούς, μεταμορφώθηκε σε μία από τις πιο τρομακτικές παρουσίες του κινηματογράφου τρόμου.

Για τη δημιουργία της Σαμάρας χρειάστηκαν ώρες προετοιμασίας. Η νεαρή ηθοποιός περνούσε μεγάλο μέρος της ημέρας στο μακιγιάζ ώστε να αποκτήσει την απόκοσμη εμφάνιση του χαρακτήρα. Η ερμηνεία της ήταν τόσο πειστική που το 2003 κέρδισε το βραβείο «Καλύτερου Κακού» στα MTV Movie Awards.

Η επιτυχία της ταινίας ξεπέρασε τα όρια της μεγάλης οθόνης. Το «The Ring» αξιοποίησε με ιδιαίτερα έξυπνο τρόπο τον μύθο της καταραμένης βιντεοκασέτας, δημιουργώντας ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα μάρκετινγκ στον κινηματογράφο τρόμου. Η ιστορία μιας κασέτας που οδηγούσε στον θάνατο όποιον την παρακολουθούσε έγινε σχεδόν αστικός θρύλος.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία, η Τσέιζ συνέχισε να εργάζεται στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Συμμετείχε στη σειρά «Big Love», εμφανίστηκε σε γνωστές τηλεοπτικές παραγωγές και έδωσε τη φωνή της σε έργα όπως η αγγλική μεταγλώττιση του «Spirited Away».

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Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, ωστόσο, η πορεία της πήρε διαφορετική κατεύθυνση. Αναφορές ανθρώπων από το περιβάλλον της μιλούσαν για προσωπικές δυσκολίες, προβλήματα εξάρτησης και απομάκρυνση από τον χώρο που κάποτε την είχε αποθεώσει.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τους τελευταίους μήνες ζούσε στους δρόμους του Λος Άντζελες, σε μια απότομη αντίθεση με την εικόνα της παιδικής σταρ που είχε αγαπηθεί από το κοινό. Ο πρώην μάνατζέρ της είχε αναφέρει ότι προσπαθούσε να τη βρει και να τη βοηθήσει, όμως δεν πρόλαβε να την απομακρύνει από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Η ιστορία της Ντέιβι Τσέιζ αφήνει πίσω της μια ιδιαίτερη αντίθεση: ένα παιδί που κατάφερε να δημιουργήσει έναν από τους πιο αξέχαστους χαρακτήρες τρόμου, αλλά αργότερα βρέθηκε αντιμέτωπο με δυσκολίες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Σαμάρα θα παραμείνει ένα σύμβολο του κινηματογραφικού φόβου, ενώ η ίδια η ηθοποιός θα θυμίζει πως πίσω από τους εμβληματικούς ρόλους υπάρχουν άνθρωποι με τις δικές τους αληθινές ιστορίες.

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