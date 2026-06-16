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Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό απαθανατίστηκαν σε ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές κατά τη διάρκεια πικνίκ στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, τροφοδοτώντας εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τη σχέση τους.

Οι δυο τους χαλάρωσαν σε πάρκο της περιοχής, απολαμβάνοντας τη βόλτα τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ξαπλωμένοι πάνω σε μια καρό κουβέρτα, αντάλλαξαν φιλιά και αγκαλιές, χωρίς να κρύβουν τη μεταξύ τους οικειότητα.

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Αν και, σύμφωνα με τη DailyMail, στην εκδρομή συμμετείχαν και μέλη των οικογενειών τους, ανάμεσά τους η κόρη της τραγουδίστριας και ο γιος του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά, το ζευγάρι βρήκε χρόνο για να περάσει στιγμές μόνο του, απολαμβάνοντας τη συντροφιά ο ένας του άλλου.

(Με πληροφορίες από DailyMail)

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