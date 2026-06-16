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Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό απαθανατίστηκαν σε ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές κατά τη διάρκεια πικνίκ στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, τροφοδοτώντας εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τη σχέση τους.

Οι δυο τους χαλάρωσαν σε πάρκο της περιοχής, απολαμβάνοντας τη βόλτα τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ξαπλωμένοι πάνω σε μια καρό κουβέρτα, αντάλλαξαν φιλιά και αγκαλιές, χωρίς να κρύβουν τη μεταξύ τους οικειότητα.

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🥰 Katy Perry and Justin Trudeau make out in Santa Barbara.



Credit: BACKGRID pic.twitter.com/pFZOTGafNv — TMZ (@TMZ) June 15, 2026

Katy Perry and Justin Trudeau look like lovestruck teenagers as they kiss during romantic picnic date https://t.co/vcv0INEB3X June 15, 2026

Αν και, σύμφωνα με τη DailyMail, στην εκδρομή συμμετείχαν και μέλη των οικογενειών τους, ανάμεσά τους η κόρη της τραγουδίστριας και ο γιος του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά, το ζευγάρι βρήκε χρόνο για να περάσει στιγμές μόνο του, απολαμβάνοντας τη συντροφιά ο ένας του άλλου.

(Με πληροφορίες από DailyMail)