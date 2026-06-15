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Μια βραδιά που πέρασε απευθείας στα βιβλία της ιστορίας του UFC εκτυλίχθηκε στην Ουάσιγκτον, καθώς το κορυφαίο promotion μικτών πολεμικών τεχνών διοργάνωσε το UFC 250 Freedom στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, με αφορμή τα 80ά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ.

Το εγχείρημα, που για χρόνια αποτελούσε προσωπικό όραμα του προέδρου του UFC, Dana White, συγκέντρωσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος και προσέφερε θέαμα αντάξιο των προσδοκιών.

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Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε στον αγώνα για την lightweight κατηγορία, όπου ο αήττητος μέχρι πρότινος Ilia Topuria τέθηκε αντιμέτωπος με τον έμπειρο Justin Gaethje. Παρά τα προγνωστικά που έγερναν υπέρ του Γεωργιο-Ισπανού πρωταθλητή, ο 36χρονος Αμερικανός πραγματοποίησε μια συγκλονιστική εμφάνιση και κατάφερε να τον βγάλει νοκ άουτ στον τέταρτο γύρο.

GANE WITH MASSIVE MOMENT IN ROUND TWO 🇫🇷😱 #UFCWhiteHouse



[ Title fights presented by @Cryptocom ] pic.twitter.com/CkkqfWO6OD June 15, 2026

GAETHJE STUNS TOPURIA IN ROUND THREE 😱🔥 #UFCWhiteHouse



[ Title fights presented by @Cryptocom ] pic.twitter.com/S8i8LgeuZ7 — UFC Canada (@UFC_CA) June 15, 2026

Με τη νίκη αυτή, ο Gaethje όχι μόνο έβαλε τέλος στο αήττητο σερί του Topuria, αλλά κατέκτησε και τον πρώτο undisputed τίτλο της καριέρας του, σε μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία του UFC.

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Στο δεύτερο πιο σοκαριστικό αποτέλεσμα της βραδιάς, ένα από τα μεγαλύτερα αστέρα του UFC, ο Βραζιλιάνος «γίγαντας» Alex Pereira βίωσε μια ήττα που ελάχιστοι περίμεναν. O Ciryl Gane τον ανάγκασε σε ΤΚΟ και κατέκτησε τον interim τίτλο βαρέων βαρών του UFC.

TOPURIA'S FACE AFTER A BATTLE WITH JUSTIN GAETHJE 😳



He fought his heart out 💪 pic.twitter.com/h4BARM7X34 Advertisement June 15, 2026

Ο Gane σταμάτησε τον Pereira με TKO στο 1:27 του δεύτερου γύρου. Το τέλος ήρθε αφού ο Gane έριξε τον πρώην πρωταθλητή μεσαίων και ελαφρών βαρέων βαρών με ένα ντιρέκτ στο κέντρο του οχταγώνου και συνέχισε με μια μακρά σειρά από αμείωτα χτυπήματα με αγκώνες και συνδυασμούς γροθιών. Ο Pereira κατάφερε να ξανασηκωθεί στα πόδια του, αλλά ο αγώνας σταμάτησε καθώς έπεσε προς τα πίσω.

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Ήταν μια εντυπωσιακή δήλωση από τον Gane , ο οποίος έγινε ο μόνος μαχητής βαρέων βαρών που έχει αντιμετωπίσει όλα τα κορυφαία ονόματα του UFC, όπως τους Francis Ngannou, Jon Jones, Tom Aspinal και τώρα τον Pereira.