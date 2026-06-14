Οι αθλητές του UFC θα πληρωθούν σε stablecoin της World Liberty Financial - REUTERS/Evan Vucciu

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Το Ultimate Fighting Championship (UFC) ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει μπόνους υπό μορφή κρυπτονομίσματος στους αθλητές που θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση μεικτών πολεμικών τεχνών που διοργανώνει ο Λευκός Οίκος για τα 80α γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα μπόνους των αθλητών θα καταβληθούν σε κρυπτονόμισμα της οικογένειας Τραμπ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του UFC, ορισμένοι μαχητές θα λάβουν τα μπόνους τους σε «stablecoins» (stablecoins) της World Liberty Financial, η αξία των οποίων είναι συνδεδεμένη με το δολάριο ΗΠΑ. Η εταιρεία έχει ονομάσει το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα «USD1».

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Trump Turns 80 Today as White House Hosts UFC Freedom 250 Event on South Lawn pic.twitter.com/wwCl6HlQrB — NewsWire (@NewsWire_US) June 14, 2026

Η World Liberty Financial αποτελεί μια επιχειρηματική πρωτοβουλία της οικογένειας Τραμπ και της οικογένειας του Στίβεν Γουίτκοφ, στενού φίλου του Ντόναλντ Τραμπ και ειδικού απεσταλμένου στη Μέση Ανατολή.

Η εταιρεία εμφανίζεται πλέον ως «επίσημος χορηγός» του UFC Freedom 250, της διοργάνωσης που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή. Η χρήση του εν λόγω stablecoin στο πλαίσιο των αγώνων θεωρείται μια κίνηση που στοχεύει στην ευρύτερη υιοθέτηση και διάδοση του νομίσματος στην αγορά.

Η εξέλιξη αυτή, όπως σχολιάζει ο Guardian, συνδέει τα οικονομικά συμφέροντα της οικογένειας Τραμπ με τον διαγωνισμό του UFC που προωθείται σε δημόσιο χώρο.

Η χρήση του stablecoin της εταιρείας στον αγώνα φαίνεται να ενισχύει τις προσπάθειες για την ευρύτερη χρήση του.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, δήλωσε πάντως ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ βρίσκονται σε καταπίστευμα που διαχειρίζονται τα παιδιά του.

Ο αγώνας δεν συνδέεται με το Freedom 250, έναν ξεχωριστό οργανισμό που προωθεί την 250ή επέτειο της χώρας.