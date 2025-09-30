Μια Κινέζα καταδικάστηκε έπειτα από πολυετή διεθνή έρευνα για απάτη, η οποία κατέληξε σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου γνωστοποίησε την κατάσχεση 61.000 bitcoin, αξίας άνω των 5 δισ. λιρών (περίπου 5,7 δισ. ευρώ).

Η Ζιμίν Κιάν, γνωστή και ως Γιαντί Ζανγκ, παραδέχτηκε την ενοχή της τη Δευτέρα ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Σάουθγουορκ για παράνομη απόκτηση και κατοχή κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με το BBC.

Μεταξύ 2014 και 2017, οργάνωσε μια τεράστια απάτη στην Κίνα, εξαπατώντας περισσότερους από 128.000 επενδυτές και μετατρέποντας τα χρήματα σε bitcoin, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Η ομολογία της ήρθε μετά από έρευνα επτά ετών για διεθνές δίκτυο ξεπλύματος χρήματος, που ξεκίνησε από πληροφορία για παράνομη μεταφορά κεφαλαίων.

Η Κιάν παρέμενε ασύλληπτη για πέντε χρόνια, μέχρι τη σύλληψή της έπειτα από πολύπλοκη επιχείρηση με συνεργασία πολλών χωρών, δήλωσε η υπεύθυνη ερευνών, ντετέκτιβ Ισαμπέλα Γκρότο.

Αφού εγκατέλειψε την Κίνα με πλαστά έγγραφα, εισήλθε στη Βρετανία και προσπάθησε να νομιμοποιήσει τα χρήματα αγοράζοντας ακίνητα, σύμφωνα με τις αρχές.

«Με τη σημερινή παραδοχή της, η κα Ζανγκ ελπίζει να φέρει μια μορφή ανακούφισης στους επενδυτές που αναμένουν αποζημίωση από το 2017 και να τους διαβεβαιώσει ότι η άνοδος της αξίας των κρυπτονομισμάτων επιτρέπει την κάλυψη των απωλειών τους», δήλωσε ο δικηγόρος της, Ρότζερ Σαχότα.

Ωστόσο, αναφορές κάνουν λόγο για πρόθεση της βρετανικής κυβέρνησης να κρατήσει τα κατασχεθέντα κεφάλαια.

Στο μεταξύ, νομοθετικές αλλαγές της προηγούμενης συντηρητικής κυβέρνησης είχαν στόχο να διευκολύνουν την κατάσχεση, το πάγωμα και την ανάκτηση κρυπτονομισμάτων από τις αρχές, ενώ δίνουν σε ορισμένα θύματα το δικαίωμα να ζητούν επιστροφή περιουσιακών στοιχείων.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και η Τζιάν Γουέν, υπάλληλος κινεζικού takeaway, η οποία πέρυσι καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών και οκτώ μηνών για συμμετοχή στο δίκτυο.

Η 44χρονη Γουέν ξέπλυνε τα έσοδα της απάτης και εγκατέλειψε το διαμέρισμα πάνω από το εστιατόριο για πολυτελή κατοικία εκατομμυρίων στο βόρειο Λονδίνο, ενώ αγόρασε και δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 500.000 λιρών. Η αστυνομία κατέσχεσε από εκείνη bitcoin αξίας άνω των 300 εκατ. λιρών.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα –κυρίως ηλικίας 50 έως 75 ετών– επένδυσαν από «εκατοντάδες χιλιάδες έως δεκάδες εκατομμύρια γουάν» σε προγράμματα που προωθούσε η Κιάν. Πολλοί πείστηκαν να επενδύσουν από φίλους ή συγγενείς, ενώ η ίδια είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «θεά του πλούτου».

«Η χρήση κρυπτονομισμάτων από το οργανωμένο έγκλημα αυξάνεται συνεχώς, επιτρέποντας σε απατεώνες να αποκρύπτουν και να μεταφέρουν κεφάλαια ώστε να απολαμβάνουν τα κέρδη των εγκλημάτων τους», δήλωσε ο εισαγγελέας Ρόμπιν Γουέιλ.

Η υπόθεση, πρόσθεσε, «αποδεικνύει την τεράστια κλίμακα των εσόδων που μπορούν να αποκομίσουν οι εγκληματίες».

Η καταδίκη σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας μακρόχρονης έρευνας με συνεργασία βρετανικών και κινεζικών αρχών. Η Κιάν παραμένει υπό κράτηση έως την ανακοίνωση της ποινής της, η οποία θα αποφασιστεί μετά την εκδίκαση υποθέσεων συνεργών της.