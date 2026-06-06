Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Bitcoin κατέγραψε έντονη πτωτική πορεία την τελευταία εβδομάδα, υποχωρώντας κάτω από το όριο των 60.000 δολαρίων και σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Οκτώβριο του 2024.

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα έφτασε ενδοσυνεδριακά τα 59.764,90 δολάρια, πριν κλείσει τελικά την εβδομάδα με απώλειες άνω του 5%, στις 62.500 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση, η πτώση ξεπέρασε το 17%, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς.

Advertisement

Advertisement

Σημαντικό ρόλο στις πιέσεις φαίνεται να έπαιξε η κίνηση της εταιρείας Strategy, ενός από τους μεγαλύτερους εταιρικούς κατόχους Bitcoin και βασικού υποστηρικτή της στρατηγικής «hodl». Η εταιρεία προχώρησε σε πώληση μέρους των συμμετοχών της για πρώτη φορά μετά από περίπου τέσσερα χρόνια, με στόχο όπως αναφέρθηκε την κάλυψη υποχρεώσεων προς κατόχους προνομιούχων μετοχών.

Πριν από αυτή την κίνηση, η εταιρεία είχε αποκτήσει συνολικά 843.738 Bitcoin μέσω 110 συναλλαγών, επενδύοντας σχεδόν 64 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg.

Η αλλαγή στάσης της Strategy προκάλεσε ανησυχίες στην αγορά, με αναλυτές να εκτιμούν ότι η πίεση δεν οφείλεται μόνο στην ίδια την πώληση, αλλά και στην προοπτική περαιτέρω ρευστοποιήσεων.

Ο οικονομικός αναλυτής Peter Schiff σχολίασε ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να σηματοδοτεί συνέχιση της πτωτικής τάσης για το Bitcoin.

Παράλληλα, η αγορά των κρυπτονομισμάτων επηρεάζεται και από τη μετατόπιση ενδιαφέροντος των επενδυτών προς τις τεχνολογικές μετοχές, οι οποίες ενισχύονται λόγω της ανόδου του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ιστορικό πλαίσιο, το Bitcoin είχε δεχθεί πίεση και στις αρχές του 2025, όταν είχε υποχωρήσει σε χαμηλά 17 μηνών λίγο πάνω από τα 60.000 δολάρια, πριν καταγράψει στη συνέχεια ανάκαμψη.