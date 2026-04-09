Φως στο μυστήριο της άγριας κόντρας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ, ρίχνει δημοσίευμα του Forbes που αναφέρεται στα deal δισεκατομμυρίων της οικογένειας Τραμπ με την αγορά κρυπτονομισμάτων.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ήταν Μάιος του 2025, λίγους μόλις μήνες από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο, όταν ο Τραμπ άρχισε να στηρίζει δημόσια τις αγορές κρυπτονομισμ΄ταων επενδύοντας και ο ίδιος δισ δολάρια σε αυτά.

Στη συνέχεια δημιούργησε τόσο ο ίδιος όσο και η Μελάνια Τραμπ, τα δικά τους κρυπτονομίσματα εκτοξεύοντας τις αξίες τους βάζοντας στην τσέπη, δισ δολάρια σε λίγες μόνο ημέρες.

«Ένα bitcoin που είχε αξία τότε 108.000 δολάρια, εκτοξεύτηκε πάνω από 170.000 δολάρια», είχε δηλώσει τότε ο Έρικ Τραμπ, γιος του προέδρου που έχει αναλάβνει με τον αδερφό του ντόναλντ Τζούνιορ, τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης,

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επενδύσει σε bitcoin, το πιο πολύτιμο περιουσιακό του στοιχείο, το 52% της συμμετοχής του στην Trump Media and Technology Group αξίας 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πούλησε μετοχές 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μετατρέψιμα ομόλογα 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και διοχέτευσε τα έσοδα σε bitcoin.

Το επόμενο στάδιο ήταν η στήριξη του bitcoin από τον Αμερικανό πρόεδρο τον Μάιο για να φτάσει μέσα σε δύο μήνες τον Ιούλιο η τιμή του bitcoin στα 119.000 δολάρια μετατρέποντας τον Ντόναλντ Τραμπ σε έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές bitcoin στον κόσμο.

Κι ενώ οι υπολογισμοί έδιναν στους κληρονόμους του Τραμπ την εκτίμηση ότι θα είχαν κέρδος περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσα σε ένα χρόνο, το Bitcoin άρχισε να μένει στάσινο για τους επόμενους μήνες, δίνοντας στην οικογένεια Τραμπ ελάχιστους λόγους να γιορτάζουν για τις επενδύσεις τους.

Όμως η πολιτική της οικογένειας ήταν να επενδύσουνμέσω της Trump Media άλλα 114 εκατομμύρια δολάρια σε ένα λιγότερο γνωστό κρυπτονόμισμα, το Cronos.

Κι εκεί ήρθε η καταστροφή καθώς όλα κατέρρευσαν. Στα τέλη Νοεμβρίου, μια πτώση στην ευρύτερη αγορά έριξε την αξία του bitcoin και του Cronos, με αποτέλεσμα, μέχρι το τέλος του μήνα, τα κρυπτονομίσματα της Trump Media, για τα οποία είχαν πληρώσει 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια, να αξίζουν μόλις 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την χαριστική βολή έδω τον Ιανουάριο ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος διατήρησε τα επιτόκια σε υψηλά επίεδα, κάνοντας τον Τραμπ να ξεκινήσει μια σκληρή επίθεση εναντίον του αποκαλώντας τον βλάκα και ακατάλληλο και ζητώντας του να παραιτηθεί.

Ο λόγος ήταν φυσικά ότι το Bitcoin υποχώρησε 5% σε μια μέρα, μειώνοντας την αξία της Trump Media ακόμη παρακάνω στα σε περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Από τότε, οι μετοχές της Trump Media έχουν υποχωρήσει ακόμη πιο κάτω και από αυτές του bitcoin, αντανακλώντας όχι μόνο την απώλεια εμπιστοσύνης στο κρυπτονόμισμα, αλλά και στην εταιρεία του Αμερικανού προέδρου.

Με το bitcoin να βρίσκεται σήμερα κοντά στα 72.000 δολάρια, το απόθεμα κρυπτονομισμάτων της Trump Media εκτιμάται σε μόλις 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, μειωμένο κατά 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Όσο για το προσωπικό μερίδιο του προέδρου στην Trump Media,αυτό έχει μειωθεί κατά 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια από τότε που οι γιοι του αποφάσισαν να τζογάρουν επικίνδυνα στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

