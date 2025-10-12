Σε ιστορικά ρεκόρ έχει εκτοξευτεί η τιμή του Bitcoin, το οποίο ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 125.000 δολάρια έχοντας διπλασιάσει την αξία του τους τελευταίους 12 μήνες, χάρη στις «ιστορικές αποφάσεις» του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ήταν αυτός που πυροδότησε και την άνοδο του κατά 10% την τελευταία εβδομάδα μετά την απόφασή του να κλείσει την κυβέρνηση και να ξεκινήσει μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με βρετανούς οικονομικούς αναλυτές «το δράμα που εκτυλίσσεται στην Ουάσινγκτον υπονομεύει την εμπιστοσύνη στο δολάριο και σε συνδιασμό με τον πεισματικά υψηλό πληθωρισμό που διαβρώνει την αγοραστική δύναμη, ωθεί τους επενδυτές σε εναλλακτικές λύσεις όπως ο χρυσός και τα κρυπτονομίσματα η αξία των οποίων γνωρίζει μεγάλες δόξες».

Μιλώντας στο Sky News, οι αναλυτές υποστηρίζουν, ότι η αλματώδη αύξηση των τιμών του χρυσού και των κρυπτονομισμάτων οφείλεται και στο γεγονός ότι ορισμένες χώρες αυξάνουν επίσης τη νομισματική τους προσφορά – μειώνοντας την αξία των μετρητών τους – με τον κρατικό δανεισμό να αυξάνεται.

Αυτό έχει οδηγήσει σε αυτό που είναι γνωστό ως «εμπόριο υποτίμησης», όπου οι επενδυτές συσσωρεύουν τα μετρητά τους σε λεγόμενα «σκληρά» περιουσιακά στοιχεία, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν σε εποχές μεγάλων κρίσεων.

Τελειώνουν τα αποθέματα

Το Bitcoin ωστόσο, έχει σταθερή προσφορά, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν ποτέ περισσότερα από 21 εκατομμύρια. Σχεδόν το 95% από αυτά βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία, με έναν μικρό αριθμό κρυπτονομισμάτων να εισέρχονται στην αγορά κάθε μέρα.

Οι ενθουσιώδεις υποστηρικτές του λένε ότι αυτό «δημιουργεί μια μορφή σπανιότητας» που ωθεί τις τιμές προς τα πάνω, καθώς η ζήτηση για Bitcoin είναι σημαντικά υψηλότερη από την προσφορά.

Τα τελευταία στοιχεία της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς δείχνουν ότι περίπου επτά εκατομμύρια άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Φυσικά δεν κατέχουν όλοι αυτοί από ένα νόμισμα καθώς το κάθε Bitcoin μπορεί να χωριστεί σε 100 εκατομμύρια κομμάτια, πράγμα που σημαίνει ότι πολλά εκατομμύρια επενδυτές απλά κατέχουν ένα μικρό κομμάτι Bitcoin στα χαρτοφυλάκιά τους.

Ποιοι είναι οι «μεγάλοι παίκτες»

Όμως οι περισσότεροι κάτοχοι του Bitcoin δεν είναι ιδιώτες αλλά μεγάλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τεράστια κεφάλαια που επενδύονται σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) στη Wall Street και παρακολουθούν την αξία του Bitcoin – επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν έμμεση έκθεση στις αυξήσεις των τιμών του Bitcoin χωρίς να το κατέχουν άμεσα. Υπολογίζεται, ότι πάνω από 3,5 δισεκ. δολάρια εισέρρευσε σε αυτά τα προϊόντα, μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Ο Samson Mow, διευθύνων σύμβουλος της JAN3, μιας εταιρείας που προωθεί την υιοθέτηση του Bitcoin από μεγάλα Funds και κυβερνήσεις -είναι αυτός που έκανε το Ελ Σαλβαδόρ την πρώτη χώρα στον κόσμο που υιοθέτησε το Bitcoin ως νόμιμο χρήμα- δήλωσε ότι «το Bitcoin ήταν μια μπάλα που παίζεται κάτω από το νερό για μήνες και αυτή η ανοδική τάση της ήταν αναπόφευκτη. Η ζήτηση όμως, απλώς έφτασε στην περιορισμένη προσφορά της».

Αν και το πείραμα δεν σημείωσε τεράστια επιτυχία στο Ελ Σαλβαδόρ, η χώρα συνεχίζει να επενδύει σε BTC με εκτιμώμενα κέρδη πάνω από 470 εκατ. δολάρια.

Ο Mow όμως υπ[οστηρίζει πως μόλις το 6,7% της προσφοράς του Bitcoin είναι πλέον δεσμευμένο σε ETF – με την Strategy, μια εταιρεία που έχει ως στόχο να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα BTC, να κατέχει ένα επιπλέον 3%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πλέον λιγότερα διαθέσιμα, σε αυτό που ο Mow περιγράφει ως «την αρχή ενός τεράστιου σοκ προσφοράς».





