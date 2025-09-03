Σε νέο ιστορικό ρεκόρ έφτασε η τιμή του χρυσού που έκανε άλμα 4,8% τον Αύγουστο, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025, αγγίζοντας τα 3.547 δολάρια ανά ουγγιά καταγράφοντας μια αξιοσημείωτη αύξηση 35% από την αρχή του έτους.

Από την αρχή του 2025 τα πολύτιμα μέταλλα παρουσιάζουν τεράστια άνοδο καθώς μετά τον χρυσό και το ασήμι έχει μια ακόμη πιο εντυπωσιακή άνοδο 41% από την αρχή του έτους. Ξεπέρασε τα 40 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά από το 2011 μικραίνοντας το χάσμα απόδοσης μεταξύ χρυσού και ασημιού.

Advertisement

Advertisement

Η άνοδος και των δύο μετάλλων είναι εντυπωσιακή σε σύγκριση με την ευρύτερη απόδοση της αγοράς καθώς και τα δύο έχουν ξεπεράσει όλες τις κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και του Bitcoin που έχει άνοδο 19%., αντικατοπτρίζοντας την γεωπολιτική αβεβαιότητα με τους επενδυτές να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στα βαριά μέταλλα.

Άλλος σημαντικός παράγοντας που ωθεί το ράλι είναι η νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) αναφορικά με τα επιτόκια και τις μελλοντικές μειώσεις τους, αλλά και οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας που προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας.