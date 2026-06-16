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Το FBI και οι συνεργάτες του στις αρχές επιβολής του νόμου απέτρεψαν ένα σχέδιο επίθεσης που στόχευε την εκδήλωση ΜΜΑ, UFC Freedom 250 που έγινε το Σαββατοκύριακο στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με αξιωματούχους στο Fox News Digital.

Πέντε άτομα βρίσκονταν υπό κράτηση τη Δευτέρα και οι ερευνητές αναγνώρισαν 23 άτομα ως μέρος ενός πιθανού δικτύου συνωμοτών. Το φερόμενο σχέδιο περιελάμβανε τη χρήση drones γεμάτα με εκρηκτικά για να χτυπήσουν κτίρια κοντά στην εκδήλωση, να επιβάλουν μαζική εκκένωση και να κατευθύνουν τα πλήθη προς μια ομάδα ελεύθερων σκοπευτών, δήλωσαν αξιωματούχοι.

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Η δεύτερη φάση του σχεδίου φέρεται να συμπεριελάμβανε εισβολή στην πύλη του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με αξιωματούχους. Το FBI έμαθε για πρώτη φορά για το σχέδιο στις 10 Ιουνίου.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 June 16, 2026

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι η υπηρεσία του, σε συνεργασία με άλλους εταίρους των αρχών επιβολής του νόμου, απέτρεψε μια φαινομενική «σχεδία με drone με εκρηκτικά που στόχευε την εκδήλωση Ultimate Fighting Championship (UFC) του Λευκού Οίκου την Κυριακή.

«Στις 10 Ιουνίου, το FBI και οι εταίροι μας στις αρχές επιβολής του νόμου ενημερώθηκαν για μια πιθανή απειλή για την εκδήλωση UFC America 250 στην Ουάσινγκτον, στην οποία εμπλέκονταν άτομα εκτός της Περιφέρειας της Εθνικής Πρωτεύουσας – και χάρη στην ταχεία δράση αυτού του FBI, των συνεργατών μας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε μια επιχείρηση σε πολλές πολιτείες, πολλά άτομα βρίσκονται τώρα υπό κράτηση και οι φερόμενες ως σχεδιαζόμενες επιθέσεις στάματησαν άμεσα, έγραψε ο Πατέλ σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.