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Ομοσπονδιακοί πράκτορες του FBI προχώρησαν στη σύλληψη του Said Abdullahi Ereg που αποτελεί τον πρώτο ύποπτο που περιλαμβανόταν στη νέα λίστα «Most Wanted Fraudsters» («Οι πιο καταζητούμενοι απατεώνες»).

Συνελήφθη ο καταζητούμενος Said Abdullahi Ereg

Ο 47χρονος ήταν πρώην ιδιοκτήτης του καταστήματος Evergreen Grocery and Deli στη Μινεσότα, και κατηγορείται ότι απέσπασε περίπου 4,2 εκατ. δολάρια από το Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα Διατροφής Παιδιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

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Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel χαρακτήρισε τη σύλληψη «ιστορική», καθώς είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της νέας λίστας, η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας του Λευκού Οίκου για την Εξάλειψη της Απάτης.

IN CUSTODY: Said Abdullahi Ereg – the FIRST EVER arrest of a “Most Wanted Fraudsters” since the White House Task Force to Eliminate Fraud released our Most Wanted Fraudsters list last week. Ereg just landed in Minneapolis and was taken into custody after turning himself in. He… pic.twitter.com/Lqs5PG67UU June 10, 2026

Όπως δήλωσε στην ανάρτησή του στο Χ, «ο Said Abdullahi Ereg φέρεται να δήλωσε ψευδώς ότι παρείχε γεύματα σε παιδιά σε ανάγκη, διεκδικώντας ψεύτικες αποζημιώσεις από την κυβέρνηση, και στη συνέχεια ξέπλυσε τα χρήματα μέσω ξένων λογαριασμών για να χρηματοδοτήσει έναν πολυτελή τρόπο ζωής»

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κατάστημα του Ereg δήλωνε ότι διένειμε περισσότερα από 6.000 γεύματα ημερησίως, ενώ ήταν εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα υπό την αιγίδα του «Feeding Our Future», ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα τη Μινεσότα, ο οποίος υποτίθεται ότι παρείχε γεύματα σε παιδιά που είχαν ανάγκη.

Ωστόσο, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι σημαντικό μέρος των χρημάτων διοχετευόταν μέσω ύποπτων τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό, με σκοπό τη χρηματοδότηση πολυτελούς τρόπου ζωής. Ο ίδιος κατηγορήθηκε το 2024 για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).

Το FBI ανέφερε ακόμη ότι κατάφερε να πείσει τον κατηγορούμενο να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες, έπειτα από επαφές με τον συνήγορό του. Παράλληλα, η σύζυγός του, Najmo Ahmed, έχει ήδη δηλώσει ένοχη για κατηγορίες σχετικές με ξέπλυμα χρήματος και αναμένεται να καταδικαστεί αργότερα μέσα στον μήνα.

CASE UPDATE from @FBIMinneapolis: Man Surrenders for Role in Feeding Our Future Fraud Scheme



Said Abdullahi Ereg was indicted on June 24, 2024, for his role in the Feeding Our Future fraud scheme, including conspiracy to commit wire fraud, wire fraud, and money laundering. Ereg… pic.twitter.com/J4MYIS4f8c — FBI (@FBI) June 10, 2026

Η υπόθεση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης του Αμερικανού Προέδρου να εντείνει την καταπολέμηση της απάτης σε κοινωνικά προγράμματα και ομοσπονδιακές παροχές, με τις αμερικανικές αρχές να διαμηνύουν ότι θα συνεχιστούν οι διώξεις όσων κατηγορούνται για κατάχρηση δημόσιων πόρων και χρημάτων των φορολογουμένων.