Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στη δημοσιοποίηση μιας τρίτης σειράς απόρρητων αρχείων σχετικά με τα UFO, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη εκατοντάδων άλλων εγγράφων.

Η CIA και το Πεντάγωνο αποκαλύπτουν απόρρητα ντοκουμέντα για τα UFO

Το δημόσιο αρχείο του Πενταγώνου για τα «Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα» (UAP) έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 1,7 δισεκατομμύρια επισκέψεις από τότε που τέθηκε σε λειτουργία τον προηγούμενο μήνα, πυροδοτώντας τις συζητήσεις και τις θεωρίες συνομωσίας. Το υλικό, όπως και τις προηγούμενες δύο φορές, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολέμου και περιλαμβάνει 72 υποθέσεις.

Advertisement

Advertisement

Το Πεντάγωνο ανέβασε τα αρχεία στον ειδικό ιστότοπό του για τα UFO.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου: «Σήμερα, το Υπουργείο Πολέμου δημοσιεύει την τρίτη παρτίδα αποχαρακτηρισμένων και ιστορικών αρχείων UAP, στο πλαίσιο του Προεδρικού Συστήματος Αποσφράγισης και Αναφοράς για Συναντήσεις με UAP (PURSUE)».

Ο Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, είχε προηγουμένως τονίσει ότι το Υπουργείο συνεργάζεται με τον Πρόεδρο Τραμπ, με στόχο να προσφέρει διαφάνεια σχετικά με όσα γνωρίζει η κυβέρνηση για τα φαινόμενα αυτά. Ο Υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το αποχαρακτηρισμένο υλικό τροφοδοτούσε επί χρόνια τις θεωρίες και τις εικασίες του κοινού, και πρόσθεσε πως η κυβέρνηση επιθυμεί οι Αμερικανοί πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να δουν τα στοιχεία «με τα ίδια τους τα μάτια».

Η αναφορά στην Ελλάδα

Iδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να απεικονίζει ένα «Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλο Φαινόμενο» στην Ελλάδα.

Για τα πρώτα δέκα δευτερόλεπτα, η οθόνη είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα: στη δεξιά πλευρά προβάλλεται ηλεκτρο-οπτικό υλικό και στην αριστερή πλευρά υλικό SWIR.

00:04: Μια περιοχή αντίθεσης γίνεται διακριτή στο κέντρο του δεξιού πλαισίου, σε σχέση με το φόντο.

Μια περιοχή αντίθεσης γίνεται διακριτή στο κέντρο του δεξιού πλαισίου, σε σχέση με το φόντο. 00:10: Η προβολή μεταβαίνει σε πλήρη οθόνη χρησιμοποιώντας μόνο το υλικό SWIR, ώστε να υπάρξει καλύτερη εστίαση στην εν λόγω περιοχή.

Η προβολή μεταβαίνει σε πλήρη οθόνη χρησιμοποιώντας μόνο το υλικό SWIR, ώστε να υπάρξει καλύτερη εστίαση στην εν λόγω περιοχή. 00:55: Η περιοχή αντίθεσης παραμένει σταθερά στο κέντρο του οπτικού πεδίου του αισθητήρα. Οπτικά, η περιοχή αυτή προσομοιάζει με αντεστραμμένο δάκρυ, με μια κάθετη γραμμική μάζα να εκτείνεται στο κάτω μέρος της.

Η περιοχή αντίθεσης παραμένει σταθερά στο κέντρο του οπτικού πεδίου του αισθητήρα. Οπτικά, η περιοχή αυτή προσομοιάζει με αντεστραμμένο δάκρυ, με μια κάθετη γραμμική μάζα να εκτείνεται στο κάτω μέρος της. 00:56: Ο χειριστής αλλάζει τη λειτουργία του αισθητήρα στο ορατό φάσμα, με αποτέλεσμα το αντικείμενο να χάνεται μέσα στο φόντο.

Ο χειριστής αλλάζει τη λειτουργία του αισθητήρα στο ορατό φάσμα, με αποτέλεσμα το αντικείμενο να χάνεται μέσα στο φόντο. 00:57-01:05: Ο χειριστής μεταβαίνει εκ νέου στη λειτουργία SWIR (Black-Hot), χωρίς όμως να καταφέρει να εντοπίσει ξανά την περιοχή αντίθεσης.

Και άλλα βίντεο

Να σημειωθεί, πως στην συγκεκριμένη δημοσιοποίηση αρχείων περιλαμβάνονται και απόρρητοι φάκελοι της CIA οι οποίοι αναφέρονται σε μυστηριώδεις θεάσεις χωρίς όμως να δίνεται κάποιο βίντεο.

Advertisement

Το FBI από τον Νοέμβριο του 2021 έως και τον Ιούλιο του 2025 κατέγραψε σε βίντεο 6 περιστατικά στα οποία αποδίδεται ο τίτλος «μυστηριώδεις θεάσεις».

Οκτώβριος 2024: Τον Οκτώβριο του 2024, περίπου στις 18:51 τοπική ώρα στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ένας αυτόπτης μάρτυρας παρατήρησε μια πηγή φωτός κάτω από τον ορίζοντα, η οποία αιωρούνταν πάνω από μια λίμνη σε εκτιμώμενη απόσταση 2.700 ποδιών. Το φωτεινό αντικείμενο έμοιαζε με «σφαίρα που έμοιαζε με πλάσμα», η οποία άλλαζε κατά διαστήματα σχήμα και φωτεινότητα. Κατά διαστήματα, η κύρια πηγή φωτός φαινόταν να χωρίζεται σε μικρότερα φωτεινά σημεία.

Ένα φωτεινό σημείο κάτω από την κύρια πηγή αιωρούνταν ακριβώς πάνω από το νερό και δεν φαινόταν να ταιριάζει με μια αντανάκλαση στην επιφάνεια. Το αντικείμενο παρέμεινε γενικά ακίνητο για περίπου 45 λεπτά πριν εξαφανιστεί. Ο αυτόπτης μάρτυρας δεν άκουσε κανένα ήχο από τα αντικείμενα. Αυτό το βίντεο τραβήχτηκε από έναν ιδιώτη με ένα iPhone και στη συνέχεια αναλύθηκε και πιστοποιήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, το βίντεο έχει περικοπεί. Εκτός από αυτό το μέτρο προστασίας της ιδιωτικής ζωής, δεν έχουν γίνει επεξεργασίες, βελτιώσεις ή αλλοιώσεις στο οπτικό περιεχόμενο.

Advertisement

Ιούλιος 2025: Τον Ιούλιο του 2025, περίπου στις 21:00 τοπική ώρα στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ένας αυτόπτης μάρτυρας παρατήρησε ένα έντονο φως στην πίσω αυλή του, καθώς πάρκαρε το αυτοκίνητό του επιστρέφοντας από τη δουλειά. Το φως αιωρούνταν περίπου 7,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, κάτω από μια σειρά δέντρων κοντά στο κέντρο της πίσω αυλής του, σε εκτιμώμενη απόσταση 27 μέτρων. Ο αυτόπτης μάρτυρας βγήκε για λίγο από το όχημά του πριν πάρει το τηλέφωνό του για να καταγράψει το συμβάν.

Ο/η σύζυγος του αυτόπτη μάρτυρα βγήκε έξω για να εκτιμήσει την κατάσταση. Ο/η σύζυγος είδε επίσης το φως, περιγράφοντάς το ως μια «λαμπερή κόκκινη σφαίρα» διαμέτρου περίπου ενός μέτρου. Το κέντρο της κόκκινης σφαίρας φαινόταν να είναι ένας λευκός «ήλιος» περίπου στο μέγεθος μιας μπάλας μπάσκετ. Η σφαίρα ανέβηκε αργά και κινήθηκε προς τα αριστερά, και οι δύο αυτόπτες μάρτυρες παρατήρησαν μια δεύτερη, πανομοιότυπη σφαίρα, να αιωρείται πάνω από την άλλη σφαίρα.

Ο αυτόπτης μάρτυρας άρχισε να καταγράφει το περιστατικό χρησιμοποιώντας ένα iPhone 14 Pro Max, τραβώντας το υλικό που εμφανίζεται σε αυτό το βίντεο. Καθώς ο αυτόπτης μάρτυρας άρχισε να καταγράφει, οι σφαίρες κινήθηκαν μαζί προς τα δυτικά πάνω από μια κοντινή γραμμή δέντρων.

Advertisement

Οι μάρτυρες περιέγραψαν την κίνηση των σφαιρών ως αθόρυβη και ομαλή, και ότι κινούνταν σε συγχρονισμό, σαν να πετούσαν σε σχηματισμό ή να ήταν δεμένες μεταξύ τους. Καθώς οι σφαίρες χάθηκαν από το οπτικό πεδίο, και οι δύο αυτόπτες μάρτυρες τις είδαν να φαίνονται να συγχωνεύονται. Οι αυτόπτες μάρτυρες εκτίμησαν ότι οι σφαίρες κινήθηκαν από την αρχική τους θέση πριν εξαφανιστούν από το οπτικό τους πεδίο σε μια εκτιμώμενη απόσταση 75 μέτρων.

Νοέμβριος 2021: Τον Νοέμβριο του 2021, περίπου στις 05:00 τοπική ώρα στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ένας αυτόπτης μάρτυρας παρατήρησε μια φωτεινή πηγή κοντά στον ορίζοντα, σε εκτιμώμενη απόσταση 2.000 ποδιών.

Η πηγή φωτός εμφανίστηκε αρχικά ως ένα μεμονωμένο έντονα φωτεινό αντικείμενο, προτού διαχωριστεί σε πολλαπλά φώτα που παρουσίαζαν ακανόνιστη περιστροφική κίνηση το ένα σε σχέση με το άλλο. Το αντικείμενο κινήθηκε αργά πλευρικά από αριστερά προς τα δεξιά κατά τη διάρκεια της παρατήρησης. Ο αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε το βίντεο με ένα iPhone 12 Pro που κρατούσε στο χέρι, με αποτέλεσμα να προκληθεί ακούσια κίνηση της κάμερας. Η τοποθεσία ήταν γνωστή στον αυτόπτη μάρτυρα και είναι αραιοκατοικημένη.

Advertisement

Μάρτιος 2022: Τον Μάρτιο του 2022, περίπου στις 19:20 τοπική ώρα στη βορειοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας αυτόπτης μάρτυρας παρατήρησε δύο φωτεινές κόκκινες πηγές φωτός να αιωρούνται κοντά στον ορίζοντα, σε εκτιμώμενη απόσταση 2.500 ποδιών. Και τα δύο φωτεινά αντικείμενα παρέμειναν γενικά ακίνητα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρατήρησης.

Advertisement

Η κάτω πηγή φωτός φαινόταν να περιστρέφεται αργά σε σχέση με την άνω πηγή φωτός, μετακινούμενη από μια φαινομενική θέση στις 6 η ώρα σε μια θέση ελαφρώς πέρα από τις 9 η ώρα. Ο αυτόπτης μάρτυρας δεν άκουσε κανέναν ήχο από τις πηγές φωτός. Ο αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε αυτό το βίντεο χρησιμοποιώντας ένα iPhone 12 Pro σε μια τοποθεσία που του είναι πολύ γνωστή, η οποία είναι αραιοκατοικημένη.

Οκτώβριος 2023: Τα βίντεο αυτά αποτελούν μια καλλιτεχνική αναπαράσταση ενός περιστατικού που αναφέρθηκε κοντά σε μια ευαίσθητη περιοχή εθνικής ασφάλειας στη δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο αφορούσε μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP) και διήρκεσε δύο ημέρες τον Οκτώβριο του 2023. Αυτή η ψηφιακή αναπαράσταση βασίζεται σε μια περιγραφή από πρώτο χέρι που παρέσχε ειδικός πράκτορας των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου. Το FBI προετοίμασε αυτή την ψηφιακή αναπαράσταση κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Πολέμου το 2026.

Advertisement