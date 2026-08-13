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Για την υπόθεση συνελήφθησαν η μητέρα του παιδιού και δύο γυναίκες με τις οποίες συγκατοικούσε, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και έκθεση ανηλίκου.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ως αιτία θανάτου το αμβλύ τραύμα στο κεφάλι, ενώ οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες για παρατεταμένη κακοποίηση του ανηλίκου.

Οι τρεις κατηγορούμενες παραμένουν υπό κράτηση με υψηλή εγγύηση, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να συγκεντρωθούν επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση.

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Σοκ έχει προκαλέσει στο Σινσινάτι του Οχάιο ο θάνατος του 7χρονου Γουίλιαμ Έβανς, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα σε ντουλάπα διαμερίσματος, δεμένος με ταινία. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί η 38χρονη μητέρα του, Κέιτλιν Έβανς, καθώς και οι δύο γυναίκες με τις οποίες συγκατοικούσε, η 23χρονη Νέσα Κίνι και η 33χρονη Κίρμπι Ράνκιν.

Οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και έχουν δηλώσει αθώες. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, οι τρεις γυναίκες ζούσαν μαζί και εμφανίζονταν ως συν-γονείς του παιδιού.

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Ο Γουίλιαμ, ο οποίος αντιμετώπιζε αναπτυξιακές δυσκολίες, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στις 6 Αυγούστου, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν στο διαμέρισμα στην περιοχή Όκλεϊ του Σινσινάτι. Στο σώμα του υπήρχαν πολλαπλοί τραυματισμοί και εγκαύματα, ορισμένοι από τους οποίους φαίνεται να ήταν παλαιότεροι, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για παρατεταμένη κακοποίηση.

Η ιατροδικαστής της κομητείας Χάμιλτον, Λάκσμι Σαμαρκό, κατέθεσε ότι η αιτία θανάτου ήταν «αμβλύ τραύμα στο κεφάλι». Περιγράφοντας τη στιγμή που άνοιξε την πόρτα της ντουλάπας όπου βρέθηκε το παιδί, είπε ότι «απλώς πάγωσα για λίγο».

Στην ακροαματική διαδικασία, αστυνομικός που ερευνά την υπόθεση περιέγραψε την κατάσταση ως μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις κακοποίησης παιδιού που έχει αντιμετωπίσει στα χρόνια της υπηρεσίας του. Οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες για επαναλαμβανόμενους ξυλοδαρμούς, εγκαύματα και άλλες μορφές κακοποίησης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται επιπλέον στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και όσα υποστήριξαν οι παππούδες του παιδιού. Σύμφωνα με το People, περίπου έξι εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο Γουίλιαμ φέρεται να τους είχε πει ότι δεν ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι. Οι ίδιοι ανέφεραν ακόμη ότι, όταν τον είδαν για τελευταία φορά περίπου έναν μήνα πριν από τον θάνατό του, είχε έναν μώλωπα στον ώμο. Στη συνέχεια, όπως υποστήριξαν, δυσκολεύονταν να έχουν επαφή μαζί του και απευθύνθηκαν σε δικηγόρο και ιδιωτικό ερευνητή.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα καθώς απευθύνθηκε στην πρώην σύντροφό του. «Ο Γουίλι ήταν η ζωή μου. Σε εμπιστεύτηκα να τον φροντίζεις. Τον κράτησαν μακριά μου τους τελευταίους εννέα μήνες με ψέματα», είπε.

Οι τρεις κατηγορούμενες κρατούνται με εγγύηση που έχει οριστεί σε 1,1 εκατομμύριο δολάρια για την καθεμία, ενώ για την Κίρμπι Ράνκιν έχει προγραμματιστεί και ακρόαση σχετικά με την ψυχική της επάρκεια. Οι Αρχές έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαγγελθούν και πρόσθετες κατηγορίες καθώς συνεχίζεται η έρευνα.