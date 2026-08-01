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Τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του επονομαζόμενου Κινέζου, ενός 43χρονου ποινικού από τη Ρωσία, έδωσαν στη δημοσιότητα οι αστυνομικές αρχές κατόπιν άδειας του αρμόδιου Εισαγγελέα, σε μία προσπάθεια να αντλήσουν στοιχεία και να φθάσουν στα ίχνη του.

Ο 43χρονος “Κινέζος” φέρεται από τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να είχε ενεργή παρουσία στην εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη, στις 14 Ιανουαρίου 2024 στον Νέο Κόσμο, να ήταν στο σημείο εκκίνησης τής επιχειρησιακής ομάδας των δολοφόνων, αλλά και παρών καθ΄όλη τη διάρκειά της.

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Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, μάλιστα, θεωρούν ότι ο “Κινέζος” είναι και ο βασικός εκτελεστής του Βαγγέλη Ζαμπούνη, εκείνος που τον προσέγγισε πρώτος από την πλευρά του οδηγού στο αυτοκίνητό του, έξω από το πρατήριο καυσίμων, και άνοιξε πυρ με το πολεμικό τυφέκιο καλάσνικοφ.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας:

https://www.astynomia.gr/2026/08/01/01-08-2026-dimosiopoiisi-stoicheion-kathos-kai-43chronou-allodapou-melous-egklimatikis-organosis-o-opoios-anaziteitai-dynamei-schetikou-entalmatos-syllipsis-gia-ypothesi-anthropoktonias