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Η Ελβετία σχεδιάζει να απαγορεύσει τη δημόσια επίδειξη ναζιστικών συμβόλων, με ένα νομοσχέδιο που συζητιέται στο κοινοβούλιο και θα αφορά όχι μόνο τα αντικείμενα αλλά και χειρονομίες ή ακόμη και τατουάζ.

Πρόστιμα για χαιρετισμούς, τατουάζ και σύμβολα

Όσοι σκοπίμως χρησιμοποιούν ναζιστικά σύμβολα, έχουν τατουάζ ή κάνουν χειρονομίες (όπως ναζιστικούς χαιρετισμούς) δημοσίως, θα τιμωρούνται με πρόστιμο 200 ελβετικών φράγκων. Η απαγόρευση θα ισχύει και για τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα οπτικοακουστικά μέσα.

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Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο υποστηρίζει ότι η απαγόρευση είναι αναγκαία, λόγω της αύξησης των αντισημιτικών συμβάντων. Προβλέπονται ωστόσο ορισμένες εξαιρέσεις, για εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς και δημοσιογραφικούς σκοπούς.

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Δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία ψήφισης της απαγόρευσης, κάτι που θεωρείται απλώς τυπική διαδικασία, αφού το κοινοβούλιο είχε ζητήσει το ίδιο από την κυβέρνηση το 2024 να καταρτίσει το σχετικό νομοσχέδιο. Στο μέλλον η απαγόρευση θα επεκταθεί και σε άλλα σύμβολα, ρατσιστικού ή εξτρεμιστικού περιεχομένου.

«Τα ναζιστικά σύμβολα αντιπροσωπεύουν μια ιδεολογία που καταφρονεί την ανθρώπινη ζωή και είναι αντίθετη με τις θεμελιώδεις αξίες μιας δημοκρατικής και φιλελεύθερης κοινωνίας. Ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός είναι απαράδεκτοι στην κοινωνία μας» τόνισε η κυβέρνηση στην ανακοίνωσή της.

Σήμερα, ο ποινικός κώδικας προβλέπει την ποινική δίωξη όποιου χρησιμοποιεί ναζιστικά, ρατσιστικά και εξτρεμιστικά σύμβολα για την προώθηση μιας ιδεολογίας. Δεν τιμωρείται ωστόσο όποιος επιδεικνύει τέτοια σύμβολα χωρίς πρόθεση να προπαγανδίσει τη συγκεκριμένη ιδεολογία.

Πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Αυστρία και Βέλγιο και η Γαλλία απαγορεύουν επίσης την επίδειξη ναζιστικών συμβόλων και αντικειμένων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ