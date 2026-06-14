Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 - Όμιλος Β - Κατάρ εναντίον Ελβετίας - Στάδιο San Francisco Bay Area, Σάντα Κλάρα, Καλιφόρνια, ΗΠΑ - 13 Ιουνίου 2026 Ο Μπουαλέμ Koύτσι του Κατάρ πανηγυρίζει το πρώτο γκολ της ομάδας του, ενώ ο Μίρο Μουχάιμ της Ελβετίας φαίνεται απογοητευμένος REUTERS/Carlos Barria

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το μαχητικό Κατάρ, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, κατάφερε να αποσπάσει μια παλικαρίσια ισοπαλία 1-1 από την ισχυρή Ελβετία, στην πρεμιέρα του 2ου Ομίλου. Το τελικό σφύριγμα της λήξης βρήκε τους παίκτες της ασιατικής ομάδας να πανηγυρίζουν σαν τρελοί, καθώς αυτός είναι ο πρώτος βαθμός στην ιστορία της χώρας σε τελική φάση Μουντιάλ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους χειρότερους οιωνούς για το Κατάρ. Η Ελβετία, ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της και έκλεισε τους αντιπάλους της στα καρέ τους. Μόλις στο 17ο λεπτό, ο Μπρελ Εμπολό ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι – που κέρδισε η ομάδα του μετά από ανατροπή του Ρέμο Φρόιλερ από τον τερματοφύλακα Αμπουνάντα – και άνοιξε ψύχραιμα το σκορ για το 0-1.

Advertisement

Advertisement

Ο Μπουαλέμ Χούκι του Κατάρ έχει μόλις σκοράρει και πανηγυρίζει ξέφρενα / Reuters

Από εκείνο το σημείο και μετά, το παιχνίδι μετατράπηκε σε έναν επιθετικό μονόλογο των Ελβετών. Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας την κατοχή της μπάλας κοντά στο 69% και δημιουργώντας τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Συνολικά, οι Ευρωπαίοι κατέγραψαν 26 τελικές προσπάθειες, όμως η αναποτελεσματικότητά τους στην τελική ενέργεια και η εξαιρετική αμυντική λειτουργία των Καταριανών κράτησαν το σκορ σε ρευστά επίπεδα.

Καθώς το ματς όδευε προς το τέλος του, η Ελβετία έδειχνε υπερβολική σιγουριά, επιδεικνύοντας μια χαλαρότητα που τελικά αποδείχθηκε μοιραία. Το Κατάρ, που δεν είχε τίποτα να χάσει, βγήκε μπροστά στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων ψάχνοντας το ποδοσφαιρικό θαύμα.

Oι Καταριανοί γίνονται ένα κουβάρι πανηγυρίζοντας το σκορ της ισοφάρισης με την Ελβετία στις καθυστερήσεις / Reuters

Και το θαύμα έγινε στο 90+4′. Μετά από μια υποδειγματική σέντρα ακριβείας του Ομάμ Άχμεντ από τα αριστερά, ο αρχηγός και «γερόλυκος» της ομάδας, Μπουάλεμ Χούκι, πετάχτηκε στην καρδιά της ελβετικής άμυνας. Με μια καρφωτή, ασύλληπτη κεφαλιά, έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Γκρέγκορ Κόμπελ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και γράφοντας με χρυσά γράμματα το όνομά του στην αθλητική ιστορία της πατρίδας του.

Το Κατάρ, που στην προηγούμενη συμμετοχή του το 2022 ως διοργανωτής είχε γνωρίσει τρεις ήττες, απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Για την Ελβετία, αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί ένα σκληρό μάθημα και ένα ηχηρό «καμπανάκι» για τη συνέχεια της διοργάνωσης, καθώς οι χαμένες ευκαιρίες πληρώνονται ακριβά.