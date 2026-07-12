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Ο διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν ακύρωσε γκολ της Νορβηγίας μετά από υπόδειξη φάουλ του Έρλινγκ Χάαλαντ, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της νορβηγικής πλευράς.

Παράλληλα, ο διαιτητής Ζοάο Πινέιρο απέβαλε τον Ελβετό παίκτη Εμπολό με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο στον αγώνα εναντίον της Αργεντινής.

Η συγκεκριμένη αποβολή αποτελεί σπάνιο περιστατικό στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, ενισχύοντας τον διάλογο για τη χρήση της τεχνολογίας VAR.

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Οι προημιτελικοί του Μουντιάλ 2026 δεν άφησαν πίσω τους μόνο σπουδαία παιχνίδια και προκρίσεις, αλλά και τρεις φάσεις που εξακολουθούν να προκαλούν έντονες συζητήσεις. Από το ακυρωθέν γκολ του Χέγκεμ λόγω φάουλ του Έρλινγκ Χάαλαντ και την πρωτοφανή αποβολή Ελβετού παίκτη για θέατρο μετά από παρέμβαση του VAR, οι διαιτητικές αποφάσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Το ακυρωθέν γκολ και οι αιχμές του πατέρα του Χάαλαντ

Οι Νορβηγοί διαμαρτυρήθηκαν και για τη φάση του 55ου λεπτού, όταν ο Χέγκεμ σκόραρε για το 2-1, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR.

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Ο Γάλλος διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν έκρινε ότι είχε προηγηθεί φάουλ του Έρλινγκ Χάαλαντ πάνω στον Έλιοτ Άντρεσον κατά την εξέλιξη της φάσης, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το τέρμα.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης ο πατέρας του Νορβηγού επιθετικού, Άλφι-Ίνγκε Χάαλαντ, άφησε αιχμές για τη διαιτησία μέσω αναρτήσεων στο X.

«Συγχαρητήρια στον Μπέλινγκχαμ και τον διαιτητή», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλη τοποθέτησή του υποστήριξε ότι οι Νορβηγοί «έκλεψαν» στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η αποβολή για θέατρο που άλλαξε το Αργεντινή – Ελβετία

Η τρίτη φάση που συζητήθηκε έντονα προήλθε από τον προημιτελικό της Αργεντινής με την Ελβετία.

Στο 72ο λεπτό, μετά από παρέμβαση του VAR για μαρκάρισμα του Παρέδες πάνω στον Εμπολό, ο Πορτογάλος διαιτητής Ζοάο Πινέιρο κλήθηκε να εξετάσει τη φάση στο μόνιτορ.

Αρχικά είχε καταλογίσει φάουλ υπέρ της Ελβετίας και είχε δείξει κίτρινη κάρτα στον Παρέδες. Μετά το on field review, όμως, ανακάλεσε πλήρως την απόφασή του.

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Ο Πινέιρο ακύρωσε τόσο το φάουλ όσο και την κίτρινη κάρτα στον Αργεντινό μέσο και στη συνέχεια έκρινε ότι ο Εμπολό προσπάθησε να παραπλανήσει τον διαιτητή, δείχνοντάς του κίτρινη κάρτα για θέατρο.

Η απόφαση είχε καθοριστική σημασία, καθώς ο Ελβετός επιθετικός είχε ήδη δεχθεί μία κίτρινη κάρτα νωρίτερα στο παιχνίδι. Έτσι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, πρόκειται για μόλις την τέταρτη περίπτωση στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων όπου ποδοσφαιριστής αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, γεγονός που έκανε τη συγκεκριμένη φάση μία από τις πιο πολυσυζητημένες του τουρνουά.

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