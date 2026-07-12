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Ο Αλέξις Μακ Άλιστερ άνοιξε το σκορ για τους Αργεντινούς στο δέκατο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Νταν Εντόι ισοφάρισε για την Ελβετία στο 67ο λεπτό, ενώ ο Μπριλ Εμπολό αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ο Χούλιαν Άλβαρες πέτυχε ένα καθοριστικό γκολ στο 112ο λεπτό, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες διαμόρφωσε το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις, οδηγώντας την Αργεντινή στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία.

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Η Αργεντινή χρειάστηκε την παράταση, ένα εκπληκτικό γκολ του Χούλιαν Άλβαρες και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, για να νικήσει με 3-1 την Ελβετία και να εξασφαλίσει την παρουσία της στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι δεν είχε εύκολο έργο απέναντι στους ιδιαίτερα μαχητικούς Ελβετούς, οι οποίοι ισοφάρισαν, πίεσαν και έδειξαν ικανοί να προκαλέσουν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης. Τελικά, όμως, η ποιότητα και η εμπειρία των Αργεντινών έκαναν τη διαφορά στην παράταση.

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Προβάδισμα με Μακ Άλιστερ

Η Αργεντινή μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ μόλις στο 10ο λεπτό. Ο Λιονέλ Μέσι εκτέλεσε με ακρίβεια το κόρνερ και ο Αλέξις Μακ Άλιστερ, με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κόμπελ για το 1-0.

Μετά το γκολ, οι Αργεντινοί παραχώρησαν χώρο και προσπάθησαν να απειλήσουν στις αντεπιθέσεις. Η Ελβετία ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της, χωρίς όμως να βρει το γκολ πριν από την ανάπαυλα.

Ισοφάρισε η Ελβετία, αποβλήθηκε ο Εμπολό

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ελβετοί έγιναν περισσότερο επιθετικοί. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες χρειάστηκε να επέμβει σε προσπάθειες των Εμπολό, Εντόι και Τζάκα, όμως στο 67ο λεπτό δεν κατάφερε να αποτρέψει την ισοφάριση.

Ο Νταν Εντόι συνδυάστηκε όμορφα μέσα στην περιοχή και πλάσαρε κάτω από τα πόδια του Αργεντινού τερματοφύλακα, γράφοντας το 1-1.

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Η ισορροπία του αγώνα άλλαξε στο 73ο λεπτό. Ο Μπριλ Εμπολό επιχείρησε να εκμαιεύσει φάουλ, αλλά μετά την παρέμβαση του VAR τιμωρήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, αφήνοντας την Ελβετία με δέκα παίκτες.

Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα και τις δύο σημαντικές ευκαιρίες του Μέσι, η Αργεντινή δεν βρήκε δεύτερο γκολ στην κανονική διάρκεια και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Η «οβίδα» του Άλβαρες

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Οι Αργεντινοί έκλεισαν την Ελβετία στην περιοχή της, όμως δυσκολεύονταν να διασπάσουν την πολυπρόσωπη άμυνά της.

Η λύση ήρθε στο 112ο λεπτό. Ο Χούλιαν Άλβαρες εξαπέλυσε ένα καταπληκτικό μακρινό σουτ, νίκησε τον Κόμπελ και πέτυχε το 2-1, προκαλώντας ξέσπασμα στους Αργεντινούς φιλάθλους.

Στις καθυστερήσεις της παράτασης, ο Λαουτάρο Μαρτίνες ολοκλήρωσε μία γρήγορη αντεπίθεση και με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

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Η Αργεντινή πήρε έτσι το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, σε μία αναμέτρηση με τεράστια ποδοσφαιρική και ιστορική φόρτιση.

Οι συνθέσεις

Αργεντινή – Λιονέλ Σκαλόνι, 4-1-3-2:

Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα (85΄ Μοντιέλ), Ρομέρο (106΄ Οταμέντι), Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο (78΄ Γκονσάλες), Παρέδες (110΄ Λόπες), Ένσο Φερνάντες (91΄ Αλμάδα), Ντε Πολ (85΄ Λαουτάρο Μαρτίνες), Μακ Άλιστερ, Μέσι, Χούλιαν Άλβαρες.

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Ελβετία – Μουράτ Γιακίν, 4-2-3-1:

Κόμπελ, Ζακάρια (96΄ Γιασάρι), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες (90΄+5 Τσιούμαρτ), Φρόιλερ, Τζάκα, Σο (86΄ Βίντμερ), Ρίντερ (86΄ Μουχάιμ), Εντόι (86΄ Αμντούνι), Εμπολό.

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