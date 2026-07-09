Προτού καν μπει στο κάδρο ο Λιονέλ Μέσι, το πρόσωπο που θα μονοπωλούσε το ενδιαφέρον στην Αργεντινή θα ήταν ο Λιονέλ Σκαλόνι. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν είναι απλώς ο άνθρωπος που οδήγησε την «Αλμπισελέστε» στην κορυφή του κόσμου, μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ προπονητών μαζί με τους Μενότι και Μπιλάρδο, που έχουν κατακτήσει Μουντιάλ με την εθνική ομάδα.
Είναι, παράλληλα, εκείνος που έχει διατηρήσει την Αργεντινή στην κορυφή και στο Μουντιάλ 2026. Με περιορισμένες αλλαγές στο ρόστερ και ακόμη λιγότερες στην αρχική ενδεκάδα σε σχέση με το 2022, η ομάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο.
Ο Σκαλόνι έχει εξελιχθεί σε απόλυτο σημείο αναφοράς για τους Αργεντινούς φιλάθλους. Κάθε δημόσια εμφάνιση ή αντίδρασή του τραβά τα βλέμματα και συχνά γίνεται viral μέσα σε λίγες ώρες. Η εταιρεία ρολογιών που συνεργάζεται με τον Αργεντινό προπονητή εκμεταλλεύτηκε αμέσως τη στιγμή. Δημοσίευσε φωτογραφία του από τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αίγυπτο, στην οποία διακρίνεται καθαρά το λογότυπο του ρολογιού.
Στην εικόνα πρόσθεσε τη φράση «180 παλμοί», δημιουργώντας μια διαφήμιση που συζητήθηκε όσο λίγες την επομένη της νίκης επί της Αιγύπτου.
«Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Οι παλμοί της καρδιάς σου τα είπαν όλα», ανέφερε το διαφημιστικό μήνυμα. Φυσικά, οι πραγματικοί καρδιακοί παλμοί του Σκαλόνι παραμένουν άγνωστοι. Ωστόσο, η συγκίνησή του μετά τη λήξη του αγώνα ήταν τόσο έντονη, ώστε δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει.