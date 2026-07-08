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Ο Πάμπλο Γκιράλντ, ένας από τους πιο γνωστούς αθλητικούς σπίκερ της Αργεντινής, έγινε και πάλι viral και με τον παθιασμένο τρόπο που περιέγραψε τον αγώνα της ομάδας του Λιονέλ Μέσι με την Αίγυπτο για τη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026.

Η Αργεντινή βρέθηκε στην κόλαση του 0-2, αλλά με ηγέτη τον Λιονέλ Μέσι κατάφερε να κάνει μία επική ανατροπή (3-2) και να προκριθεί στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

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Ο ίσως πιο γνωστός αθλητικός σπίκερ της Αργεντινής, Πάμπλο Γκιράλτ, βρέθηκε στο γήπεδο και περιέγραψε με μοναδικό τρόπο τον αγώνα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας.

Ο 52χρονος εκφωνητής -που έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο από τη συγκλονιστική περιγραφή του στον τελικό του Μουντιάλ του 2022- έγινε ξανά viral με τον τρόπο που έζησε το γκολ του Μέσι για το 2-2.

Δεν περιορίστηκε μόνο στο να ανεβάσει τον τόνο της φωνής του, αφού στη συνέχεια ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς χτυπώντας το τραπέζι. Μάλιστα κάποια στιγμή η ένταση τον έκανε να ξεχάσει ότι βρίσκεται στον αέρα με αποτέλεσμα να του ξεφύγουν μερικά «γαλλικά».

🎙💙 Con alma y vida. Así se gritan los goles de Argentina en una Copa del Mundo. pic.twitter.com/UTGZNprxRY — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 7, 2026

Εξίσου τρομερή ήταν η περιγραφή του στο νικητήριο γκολ ου Έντσο Φερνάντες, με τον Πάμπλο Γκιράλτ να ξεσπάσει και πάλι σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Η Αργεντινή επιβίωσε σε ακόμα ένα θρίλερ και έκλεισε ραντεβού με την Ελβετία στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.