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Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ σημείωσε δύο τέρματα, ανατρέποντας το αρχικό προβάδισμα που είχε δώσει στη Νορβηγία ο Σιέλντερουπ με εξαιρετικό σουτ στο πρώτο ημίχρονο.

Η αγγλική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή ή την Ελβετία την ερχόμενη Τετάρτη στην Ατλάντα για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

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Με «ήρωα» του Τζουντ Μπέλιγχαμ, η Αγγλία νίκησε με ανατροπή 2-1 τη Νορβηγία στην παράταση και προκρίθηκε στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Το ματς έγινε στο Μαϊάμι παρουσία 65.000 θεατών και στους «4» οι Άγγλοι θα αντιμετωπίσουν την Αργεντινή ή την Ελβετία την Τετάρτη (15/7, 22:00) στην Ατλάντα.

Με εξαιρετική αμυντική τακτική, οι Νορβηγοί άφησαν την πρωτοβουλία στην Αγγλία που είχε την ανούσια κατοχή στο πρώτο ημίχρονο. Παρότι έδειχνε επικίνδυνη, δεν δημιούργησε την παραμικρή φάση στα πρώτα 30 λεπτά. Αντίθετα, η ομάδα του Στάλε Σολμπάκεν «προειδοποίησε» με κεφαλιά του Χάαλαντ στο 32΄ και λίγο αργότερα άνοιξε το σκορ. Ο Μπέργκε έκλεψε από τον Κέιν στο χώρο του κέντρου και τροφοδότησε τον Σιέλντερουπ ο οποίος με ασύλληπτο αριστερό σουτ από πλάγια θέση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στο 36΄. Ένα από τα καλύτερα γκολ της διοργάνωσης για το νεαρό άσο της Μπενφίκα.

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Οι Άγγλοι έμοιαζαν σαστισμένοι και φάνηκε ότι θα πήγαιναν με μειονέκτημα στα αποδυτήρια. Όμως στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+2΄) ο Τζουντ Μπέλιγχαμ βρήκε λίγο χώρο και με έξοχη ατομική προσπάθεια ισοφάρισε με πλασέ από πολύ δύσκολη γωνία. Ο πιο επιδραστικός παίκτης της Αγγλίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, την έβγαλε από τη δύσκολη θέση.

Στο 56ο λεπτό ακυρώθηκε γκολ του Χέγκεμ για επιθετικό φάουλ του Χάαλαντ στον Άντερσον, σε μία άκρως αμφιλεγόμενη απόφαση.

Η είσοδος των Μπομπ, Νούσα άλλαξαν τη ροή των πραγμάτων με τη Νορβηγία να είναι πλέον η κυρίαρχος του παιχνιδιού και να βάζει δύσκολα στους παίκτες του Τούχελ. Στο 76΄ κεφαλιά του Βόλφε βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και στη επαναφορά ο Άγερ σπρώχτηκε καθαρά από τον Κόνσα πριν σκοράρει, αλλά ο διαιτητής και ο VAR συμφώνησαν ότι δεν υπήρχε κάτι μεμπτό.

Στην παράταση τα «Τρία Λιοντάρια» μπήκαν με αποφασιστικότητα, δημιούργησαν ευκαιρίες και στο 93΄ ο Μπέλιγχαμ εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση του Νίλαντ και με προβολή έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του. Οι «Βίκινγκς» δεν κατάφεραν να απαντήσουν κι έτσι η Αγγλία είναι στους ημιτελικούς, οκτώ χρόνια μετά τη Ρωσία (2018) και 36 μετά την Ιταλία (1990). Θα καταφέρει αυτή τη φορά να πετύχει κάτι καλύτερο από την τέταρτη θέση; Οι φίλοι της πάντως τραγουδούν «it’s coming home» και ονειρεύονται στιγμές του 1966.

Διαιτητής: Κλεμάντ Τουρπέν (Γαλλία)

Κίτρινες: Άγερ



ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνσα, Στόουνς, Γκεϊ, Ο’Ράιλι (86΄ Σπενς), Ράις (46΄ Ράις), Άντερσον, Μπέλιγχαμ (111΄ Μπερν), Μαντουέκε (46΄ Σάκα), Γκόρντον (71΄ Τζέιμς), Κέιν

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Στάλε Σολμπάκεν): Νίλαντ, Ρίερσον (60΄ Άουρσνες), Άγερ, Χέγκεμ (91΄ Όστιγκαρντ), Βόλφε (90΄ Πέντερσεν), Μπεγκ, Μπέργκε, Έντεγκαρντ, Σιέλντερουπ (67΄ Νούσα), Σέρλοτ (67΄ Μπομπ), Χάαλαντ (106΄ Στραντ Λάρσεν)