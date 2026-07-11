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Ο 25χρονος Τζέιντεν Άνταμς που μέτρησε τρεις συμμετοχές στο Μουντιάλ 2026 με τη Νότια Αφρική, άφησε την τελευταία του πνοή, σε είδηση που προκαλεί σοκ.

Πριν από λίγες ημέρες αγωνιζόταν με την Εθνική ομάδα της χώρας του στην κορυφαία διοργάνωση του κόσμου. Ωστόσο, ο Τζέιντεν άφησε την τελευταία του πνοή μόλις σε ηλικία 25 ετών.

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Heartbreaking news. South Africa international and Mamelodi Sundowns midfielder Jayden Adams has sadly passed away at the age of 2,5, @SundayWorldZA confirm. 💔🇿🇦



Adams recently made his World Cup debut with South Africa and played a key role in Mamelodi Sundowns’ successful CAF… pic.twitter.com/NfRXLr57q7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026

Μάλιστα, δεν υπάρχει ακόμα κάποια ενημέρωση και περισσότερες λεπτομέρειες για τον θάνατό του. Ο Τζέιντεν Άνταμς αγωνίστηκε σε τρεις αναμετρήσεις με τη Νότια Αφρική, ενώ πριν από δύο εβδομάδες έχασε τη γιαγιά του.

Παρόλα αυτά αγωνίστηκε κανονικά στο Μουντιάλ 2026, όντας βασικός απέναντι σε Μεξικό και Τσεχία, ενώ πέρασε ως αλλαγή κόντρα στη Νότια Κορέα για τα παιχνίδια των ομίλων.

Η τραγική είδηση βυθίζει σε πένθος όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα της Νοτίου Αφρικής, που θρηνεί για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, εκ των κορυφαίων της χώρας.