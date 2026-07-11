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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και οι συμπαίκτες του συμμετέχουν ενεργά σε αυτούς τους πανηγυρισμούς, οι οποίοι έχουν αποκτήσει παγκόσμια δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Ωστόσο, ορισμένοι φίλαθλοι και ιστορικοί αμφισβητούν την κίνηση, υποστηρίζοντας ότι είναι ιστορικά ανακριβής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική ναυτική παράδοση των Βίκινγκς.

Παρά τις ενστάσεις αυτές, το «Viking Row» παραμένει ένα αναγνωρίσιμο στοιχείο της εθνικής ποδοσφαιρικής ταυτότητας της Νορβηγίας και αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

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Αν υπάρχει μία εικόνα που συνοδεύει την εντυπωσιακή πορεία της Νορβηγίας στο Μουντιάλ του 2026, αυτή δεν είναι μόνο τα γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ. Είναι οι χιλιάδες φίλαθλοι που κάθονται στις εξέδρες και, συγχρονισμένα, μιμούνται την κίνηση του κουπιού, σαν να βρίσκονται πάνω σε πλοίο των Βίκινγκς. Η κίνηση της κωπηλασίας που γίνεται φέτος οπαδικό σύνθημα όπως το «Thunderclap» των Ισλανδών.

Το θέαμα έχει γίνει viral σε ολόκληρο τον κόσμο. Από τα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι τους δρόμους του Μαϊάμι, όπου οι Νορβηγοί δημιούργησαν πραγματική ποδοσφαιρική γιορτή πριν από τον προημιτελικό με την Αγγλία, η περίφημη «Viking Row» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της διοργάνωσης.

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Η εικόνα των χιλιάδων φιλάθλων να κινούνται ταυτόχρονα, συνοδεία τυμπάνων και πολεμικών ιαχών, παραπέμπει, τουλάχιστον συμβολικά, στα θρυλικά μακρόστενα πλοία των Βίκινγκς που επί αιώνες ταξίδευαν στις θάλασσες της βόρειας Ευρώπης.

Ο ίδιος ο Χάαλαντ έχει αγκαλιάσει τη νέα αυτή παράδοση, συμμετέχοντας μαζί με τους συμπαίκτες του στους πανηγυρισμούς μετά τις νίκες της εθνικής ομάδας. Για τους περισσότερους Νορβηγούς, η «κωπηλασία» αποτελεί πλέον στοιχείο της εθνικής ποδοσφαιρικής ταυτότητας και έναν τρόπο να εκφράσουν τη συλλογική τους υπερηφάνεια.

Ο μοναδικός που δεν… τραβά κουπί

Κι όμως, μέσα σε αυτό το κύμα ενθουσιασμού υπάρχει μία χαρακτηριστική εξαίρεση.

Ο Νορβηγός φίλαθλος Έμιλ Λάπεν έγινε γνωστός διεθνώς επειδή, την ώρα που όλοι γύρω του συμμετείχαν στον πανηγυρισμό, εκείνος παρέμεινε όρθιος, ατάραχος, χωρίς να κάνει ούτε μία κίνηση.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν συμμετέχει, απάντησε χωρίς περιστροφές:

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«Είναι χαζό και εκνευριστικό».

Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός είναι και ιστορικά ανακριβής.

«Οι Βίκινγκς ταξίδευαν κυρίως με τα πανιά τους. Δεν διέσχισαν τον Ατλαντικό κάνοντας κουπί», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι ο συμβολισμός είναι λανθασμένος και πως η ιδέα θυμίζει περισσότερο άλλες ποδοσφαιρικές κερκίδες παρά αυθεντική νορβηγική παράδοση.

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Τι απαντούν οι ειδικοί στους Βίκινγκς

Η συζήτηση έφθασε μέχρι τους ιστορικούς και τους ειδικούς στη ναυτική παράδοση των Βίκινγκς.

Εκπρόσωποι ιδρυμάτων που ασχολούνται με την ανακατασκευή αυθεντικών πλοίων αναγνωρίζουν ότι η κίνηση των φιλάθλων δεν είναι ιστορικά ακριβής. Εξηγούν ότι το πραγματικό κωπηλάτημα των Βίκινγκς ήταν μια συνεχής, εξαντλητική διαδικασία και όχι η σύντομη, θεατρική κίνηση που βλέπουμε στις εξέδρες.

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Παρόλα αυτά, θεωρούν ότι το μήνυμα είναι θετικό, καθώς αναδεικνύει την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Νορβηγίας σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Το νέο σύμβολο του Μουντιάλ

Είτε είναι απόλυτα ιστορικά σωστό είτε όχι, το «Viking Row» έχει ήδη πετύχει κάτι σπάνιο: μέσα σε λίγες εβδομάδες μετατράπηκε από μία ιδέα οπαδών σε παγκόσμιο ποδοσφαιρικό σύμβολο.

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Και όσο η Νορβηγία συνεχίζει την πορεία της στη διοργάνωση, τόσο περισσότεροι φίλαθλοι –ακόμη και ουδέτεροι– μπαίνουν στον πειρασμό να… πιάσουν κι αυτοί το φανταστικό κουπί, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές μια εξέδρα μπορεί να γράψει τη δική της ιστορία, παράλληλα με εκείνη που γράφεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

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