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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το γκολ της ισοφάρισης της Αγγλίας απέναντι στη Νορβηγία, σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της αναμέτρησης.

Η φάση αφορά το τέρμα του Τζουντ Μπέλιγχαμ, με το οποίο τα «Τρία Λιοντάρια» έκαναν το 1-1 στο πρώτο ημίχρονο. Πολλοί φίλαθλοι υποστήριξαν ότι λίγο πριν από την εξέλιξη της φάσης η μπάλα είχε έρθει σε επαφή με το καλώδιο της spidercam, μετά το βολέ του Νορβηγού τερματοφύλακα, γεγονός που – σύμφωνα με τους κανονισμούς – θα έπρεπε να οδηγήσει σε διακοπή του αγώνα.

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Η αντίδραση της FIFA

Η συζήτηση πήρε μεγάλες διαστάσεις, με τη FIFA να τοποθετείται επίσημα, ξεκαθαρίζοντας ότι από τα διαθέσιμα τεχνολογικά δεδομένα δεν προκύπτει καμία επαφή της μπάλας με το καλώδιο.

«Τα δεδομένα από το Connected Ball Technology δεν έδειξαν καμία μεταβολή στον “heartbeat” της μπάλας, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε επαφή με το καλώδιο της spidercam», ανέφερε χαρακτηριστικά η Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Με βάση τους κανονισμούς της IFAB, εάν η μπάλα είχε αγγίξει εξωτερικό αντικείμενο, όπως το καλώδιο της κάμερας πάνω από τον αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής θα όφειλε να διακόψει αμέσως το παιχνίδι και να το επανεκκινήσει με ελεύθερο διαιτητή (drop ball).

Ωστόσο, σύμφωνα με τη FIFA, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά και το γκολ της Αγγλίας να μετρήσει χωρίς να τίθεται θέμα ακύρωσής του.