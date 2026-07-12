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Η Αγγλία απέκλεισε τη Νορβηγία στην παράταση χάρη στην παράσταση του Μπέλιγχαμ και οι φίλοι της ομάδας αποφάσισαν να πικάρουν τους αντιπάλους μιμούμενοι το διάσημο πανηγυρισμό τους.

Ο πανηγυρισμός της Νορβηγίας με το τύμπανο και τους φίλους της ομάδας να τραβούν κουπί έχει γίνει διάσημος και viral παγκοσμίως και οι Άγγλοι δεν έχασαν την ευκαιρία μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ να κοροϊδέψουν σε υγιή πλαίσια τους αντιπάλους τους.

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Πολλοί Άγγλοι οπαδοί έκατσαν στους δρόμους του Μαϊάμι μετά τη νίκη της χώρας τους και ξεκίνησαν να τραβούν κουπί γελώντας τρολάροντας άνευ προηγουμένου τους Νορβηγούς οπαδούς.

Οι οπαδοί της Νορβηγίας ξεχώρισαν στο Μουντιάλ με το τελετουργικό τους κατά τη διάρκεια των αγώνων και μετά από κάθε νίκη και το τρολάρισμα από τους Άγγλους μπορεί να θεωρηθεί και ως αναγνώριση για την υπογραφή που άφησαν στο τουρνουά.

England fans rowing through Miami. 🚣



😂😂😂 pic.twitter.com/1ax8Kf3RKs — No Context World Cup (@NoContextEPL) July 12, 2026