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Ένας 11χρονος από το Καστελόριζο κατάφερε να πιάσει συνολικά 162 λαγόψαρα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, επίδοση που του χάρισε και βραβείο σε σχετικό διαγωνισμό. Πρόκειται για τον Λευτέρη Καββίδα, ο οποίος ασχολείται συστηματικά με το ψάρεμα και έθεσε ως στόχο να ξεπεράσει το προσωπικό του ρεκόρ.

Όπως ανέφερε, η επιτυχία απαιτεί υπομονή, όρεξη και μεράκι, ενώ η αγάπη του για το ψάρεμα ξεκίνησε από τις εξορμήσεις με τον παππού του. Εξήγησε ακόμη ότι χρησιμοποίησε μόνο ψωμί ως δόλωμα, σημειώνοντας πως στην περιοχή υπάρχουν πολλοί λαγοκέφαλοι.

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Παράλληλα, ανέφερε ότι αφιερώνει αρκετό χρόνο στο ψάρεμα, καθώς οι δραστηριότητες στο νησί είναι περιορισμένες, ενώ αποκάλυψε πως αρχικά δεν είχε σκοπό να κυνηγήσει μεγάλη επίδοση. Ωστόσο, όταν ενημερώθηκε για τον διαγωνισμό μέσα από αφίσες και βίντεο, αποφάσισε να ασχοληθεί πιο ενεργά.