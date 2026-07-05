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Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει τον γιατρό για την κατάσταση του χώρου με βίντεο πριν από την άφιξή του στο νησί.

Η είσοδος στο οίκημα επιτεύχθηκε με παραβίαση της πόρτας, καθώς τα κλειδιά δεν εντοπίστηκαν από τους υπευθύνους του Πολυδύναμου Ιατρείου.

Ο γιατρός ενεπλάκη σε σειρά εντάσεων με δημότες και υπαλλήλους, ενώ η Αστυνομία παρενέβη μετά από καταγγελία για απειλές κατά ηλικιωμένης γυναίκας.

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Με υγρασία, μούχλα και φθορές το σπίτι που παραχώρησε ο δήμος Καστελόριζου στον γιατρό που έφτασε στο νησί, ενώ χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα για να μπεί γιατί κανείς δεν ήξερε που είναι τα κλειδιά.

Αυτή ήταν η εικόνα που αντίκρυσε ο αγροτικός γιατρός, μόλις έφτασε στο ακριτικό νησί, με τον δήμαρχο Νικόλα Ασβέστη, να υποστηρίζει ότι «είχε ενημερώσει τον γιατρό για την κατάσταση του χώρου με βίντεο που του έστεολε λίγες ημέρες πριν φτάσει στο νησί, ενώ δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει άμεσα τον χώρο με συνεργείο για βάψιμο.

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Παράλληλα, όπως λέει ο δήμαρχος, «κινήθηκε για την εξεύρεση νέου καταλύματος και τελικά βρήκε σπίτι με 600 ευρώ το μήνα».

Αυτά και πολλά ακόμη υποστήριξε ο δήμαρχος του νησιού, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει το παρασκήνιο πίσω από το περιστατικό που οδήγησε ακόμη έναν γιατρό να εγκαταλείπει το Καστελόριζο μετά και την εμπλοκή της Αστυνομίας.

Τι είπε ο δήμαρχος

Ο Δήμος, έχοντας επίγνωση της μεγάλης δυσκολίας εύρεσης κατοικίας στο ακριτικό νησί, έχει διαθέσει τρεις ξενώνες πάνω από την οικονομική υπηρεσία, ώστε να εξυπηρετούνται γιατροί και άλλοι επαγγελματίες που μετακινούνται στο Καστελλόριζο.

Τα κλειδιά των συγκεκριμένων χώρων, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται στην ευθύνη του Πολυδύναμου Ιατρείου και όχι του Δήμου.

Ο 33χρονος γιατρός, έφτασε στο νησί και τον υποδέχθηκαν ο αντιδήμαρχος και η νοσηλεύτρια που είχε και την ευθύνη των κλειδιών. Ωστόσο, καθώς αυτά δεν εντοπίστηκαν, χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο όπου θα έμενε.

Είχε σταλεί στον γιατρό βίντεο με την κατάσταση του καταλύματος, ώστε να γνωρίζει επακριβώς τις συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά, όταν μπήκε στον χώρο, εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για υγρασίες, μούχλα και φθορές, με αποτέλεσμα να προκληθεί λεκτική ένταση.

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Το κέρδος πάνω από την υγεία;

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, πέντε ημέρες αργότερα ο γιατρός δήλωσε πως δεν επιθυμούσε να καταβάλει το ενοίκιο, παρότι – όπως σημειώνει – λάμβανε στεγαστική ενίσχυση 400 ευρώ τον μήνα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του ιδρύματος «Γαληνός».

Ο κ. Ασβέστης αναφέρει και άλλα περιστατικά με τον γιατρό σε διάστημα λίγων ημερών.

Όπως υποστηρίζει, υπήρξε ένταση με γιατρό του ΕΚΑΒ, στη συνέχεια διαπληκτισμό με δημότη που χρειάστηκε αντιπηκτική ένεση και αργότερα νέο περιστατικό κατά τη διάρκεια διακομιδής, όταν το ασθενοφόρο προσέκρουσε σε τέντα καταστήματος.

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Το περιστατικό, όπως υποστηρίζει, δεν έληξε εκεί, καθώς το ίδιο βράδυ ο γιατρός φέρεται να επέστρεψε στο εστιατόριο και να προχώρησε σε προσβλητικά σχόλια για την επιχείρηση, προκαλώντας νέο κύκλο έντασης με θαμώνες αλλά και με τη 70χρονη μητέρα του ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η γυναίκα κατήγγειλε στις αρχές ότι δέχθηκε απειλές, με τον γιατρό να της λέει πως «αν έρθει στο ιατρείο, θα την περιποιηθεί κατάλληλα», με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν συστάσεις από την Αστυνομία.

Το τελευταίο επεισόδιο, σύμφωνα πάντα με τον δήμαρχο, αφορούσε δημοτική υπάλληλο, με την οποία υπήρξε νέα αντιπαράθεση για το θέμα της ανακαίνισης του χώρου διαμονής. Όπως καταγγέλλεται, ο γιατρός φέρεται να την εγκλώβισε σε κοινόχρηστο χώρο, προκαλώντας της κρίση πανικού.

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