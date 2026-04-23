Σαν σήμερα, στις 23 Απριλίου 2010, η Ελλάδα μπήκε επισήμως στη μεγάλη σκοτεινή σήραγγα της μνημονιακής εποχής. Από το ακριτικό Καστελόριζο, ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι η χώρα ζητά την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ. Η φράση για το «σκάφος έτοιμο να βυθιστεί» έμελλε να γίνει το πιο πικρό σύμβολο μιας δεκαετίας που γονάτισε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, εργαζόμενους και συνταξιούχους. Αν και ο ίδιος αργότερα σε συνέντευξή του στο ΒΗΜΑ είπε ότι «Το Καστελλόριζο ήταν σύμβολο αλλαγής και όχι κρίσης».

Στις 23 Απριλίου 2010 δεν κατέρρευσε απλώς μια οικονομική αφήγηση. Κατέρρευσε μια ολόκληρη ψευδαίσθηση εθνικής κανονικότητας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η ελληνική κοινωνία ήξερε ότι τα πράγματα ήταν άσχημα. Δεν ήξερε όμως ακόμη το πραγματικό μέγεθος της πτώσης που ερχόταν. Το έλλειμμα είχε ήδη εκτοξευθεί, οι αγορές είχαν γυρίσει την πλάτη, τα spreads ανέβαιναν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και η χώρα βρέθηκε αποκλεισμένη από τον φθηνό δανεισμό. Το διάγγελμα του Καστελόριζου δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ήταν η επίσημη ομολογία ότι η Ελλάδα είχε μπει σε επικίνδυνα νερά και δεν μπορούσε πλέον να κρατηθεί μόνη της στην επιφάνεια.

Από εκείνη τη μέρα και μετά, η λέξη «Μνημόνιο» δεν περιέγραφε απλώς μια συμφωνία δανεισμού. Έγινε το όνομα μιας εθνικής τραυματικής εμπειρίας. Μισθοί και συντάξεις ψαλιδίστηκαν, φόροι εκτοξεύθηκαν, η αγορά στέγνωσε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο, επαγγελματίες πνίγηκαν στα χρέη, χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα κόκκινα δάνεια και την απελπισία. Η ανεργία έγινε μόνιμος εφιάλτης και για πολλούς ανθρώπους η κρίση δεν μετρήθηκε σε ποσοστά, αλλά σε χαμένες δουλειές, σβησμένα όνειρα, σπίτια που κινδύνεψαν και οικογένειες που λύγισαν. Μελέτες των επόμενων ετών κατέγραψαν ακόμη και άνοδο στις αυτοκτονίες μέσα στην περίοδο της ύφεσης, υπενθυμίζοντας ότι οι οικονομικές καταρρεύσεις αφήνουν πρώτα απ’ όλα ανθρώπινα συντρίμμια.

Και ύστερα ήρθε η πολιτική ταπείνωση. Η τρόικα μπήκε βίαια στην καθημερινότητα, το ΔΝΤ έγινε συνώνυμο της επιτήρησης, ενώ ο δημόσιος διάλογος γέμισε με τελεσίγραφα, εκβιασμούς, απειλές και ψυχρές δηλώσεις από ευρωπαϊκά κέντρα ισχύος. Ονόματα όπως Σόιμπλε και Ντάισελμπλουμ χαράχτηκαν στη συλλογική μνήμη όχι ως ουδέτεροι διαχειριστές μιας κρίσης, αλλά ως πρόσωπα μιας σκληρής εποχής κατά την οποία η Ελλάδα βρέθηκε πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, ανάμεσα στον φόβο της χρεοκοπίας και στον τρόμο μιας εξόδου από το ευρώ. Το 2015, η ασφυξία κορυφώθηκε με τραπεζική αργία και capital controls, σε μια στιγμή που ξανάφερε στο προσκήνιο τον εφιάλτη της πλήρους αποσταθεροποίησης.

Όμως η 23η Απριλίου 2010 δεν είναι μόνο μια ημερομηνία οικονομικής διάσωσης. Είναι μια ημερομηνία βαθιάς κοινωνικής ρήξης. Είναι η μέρα που η ελληνική μεσαία τάξη κατάλαβε ότι δεν είναι άτρωτη. Η μέρα που η εργασία έπαψε να εγγυάται αξιοπρέπεια. Η μέρα που η νέα γενιά άρχισε να σκέφτεται τη μετανάστευση όχι σαν επιλογή, αλλά σαν ανάγκη. Η μέρα που η αβεβαιότητα τρύπωσε στα σπίτια και κάθισε στο τραπέζι κάθε οικογένειας.

Ναι, η αλήθεια είναι ότι η χώρα είχε οδηγηθεί εκεί με βαριές ευθύνες, τεράστια χρέη, χρόνιες στρεβλώσεις, πελατειακό κράτος, απουσία παραγωγικού σχεδίου και μια οικονομία που για χρόνια έμοιαζε να προχωρά πάνω σε σαθρά θεμέλια. Αλλά αυτό δεν άλλαξε τη βία του σοκ. Για τον απλό πολίτη, δεν είχε σημασία ποιος έφταιξε περισσότερο στα λογιστικά βιβλία της παρακμής. Σημασία είχε ότι από εκείνη τη μέρα και μετά άρχισε ένας ατελείωτος λογαριασμός που πληρώθηκε με αίμα, φόβο και εξάντληση.

Δεκαέξι χρόνια μετά, το Καστελόριζο δεν είναι απλώς το σκηνικό ενός διαγγέλματος. Είναι το τοπόσημο μιας εθνικής πληγής. Εκείνης της στιγμής που η Ελλάδα κοίταξε τον εαυτό της στον καθρέφτη και είδε, χωρίς φίλτρα, το πραγματικό μέγεθος της κατάρρευσης. Και ίσως γι’ αυτό η 23η Απριλίου δεν θα είναι ποτέ μια απλή επέτειος. Θα είναι πάντα η μέρα που έφερε τα πάνω κάτω. Η μέρα που μια χώρα μπήκε στο Μνημόνιο, αλλά στην πραγματικότητα μπήκε σε μια δεκαετία που την άλλαξε για πάντα.