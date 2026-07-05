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Την ανάγκη ενιαίας εθνικής πολιτικής για τη στελέχωση των ακριτικών περιοχών επισημαίνει με δήλωσή του ο Νίκος Παπανδρέου με αφορμή την παραίτηση δύο γιατρών από το Πολυδύναμο Ιατρείο Καστελορίζου, οι οποίοι μεταξύ άλλων κατήγγειλαν και τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης σε οίκημα που τους παραχωρήθηκε για να μείνουν.

«Το Καστελόριζο δεν είναι το πρόβλημα· είναι η υπενθύμιση ενός προβλήματος που αντιμετωπίζουν δεκάδες ακριτικές περιοχές. Αντί να περιοριστούμε σε μια ακόμη αντιπαράθεση, ας αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να σχεδιάσουμε μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική για τη στελέχωση των ακριτικών περιοχών», δήλωσε ο ευρωβουλευτής και πρόσθεσε:



«Όποιος υπηρετεί στα σύνορα της χώρας πρέπει να γνωρίζει ότι η Πολιτεία στέκεται δίπλα του, με αξιοπρεπή στέγαση, ουσιαστικά κίνητρα και τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας.»

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Μεταξύ των λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Κατοικίας για Δημόσιους Λειτουργούς Ακριτικών Περιοχών, η θέσπιση ενός Ειδικού Ακριτικού Επιδόματος, ο Τακτικός Έλεγχος και Πιστοποίηση Κρατικών Κατοικιών, η δημιουργία κινήτρων παραμονής και επαγγελματικής εξέλιξης, η υπογραφή πολυετών συμβάσεων σταθερής υπηρέτησης, η ενίσχυση της τηλεϊατρικής και η δημιουργία ενός Ειδικού Ταμείου Στήριξης Ακριτικών Δομών Υγείας.