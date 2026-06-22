Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου επισήμανε την αντιδημοκρατική πορεία της Τουρκίας και τον κυνισμό των ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τη συμμετοχή της Άγκυρας σε αμυντικά προγράμματα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να αλλάξει στρατηγική και να καταθέσει σαφείς προτάσεις ώστε να ηγηθεί της προοδευτικής παράταξης στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Αναφορικά με την ευρωπαϊκή αυτονομία, ο κ.

Παπανδρέου χαρακτήρισε το ψηφιακό ευρώ ως αναγκαίο εργαλείο για την ανεξαρτησία της Ευρώπης από τα αμερικανικά συστήματα πληρωμών.

Τέλος, ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της υγείας, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη θεραπεία σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος.

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Συνέντευξη στη Γιούλα ζαχιώτη

Για την αντιδημοκρατική πορεία της Τουρκίας, που «μπλοκάρει» την ένταξη της στην ΕΕ ακόμη και για τα επόμενα 20 χρόνια, αλλά και την κυνική θέση των Ευρωπαίων απέναντι στις αντιρρήσεις Ελλάδας και Κύπρου για την συμμετοχή της Άγκυρας στο πρόγραμμα SAFE, για τα αμυντικά κονδύλια 150 δισ. ευρώ, αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, μιλώντας στην Huffpost.

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Στο περιθώριο της ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, εκτός από τα θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δεν θα μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε έναν Παπανδρέου για το ΠΑΣΟΚ, ενόψει των εκλογών, με τον ίδιο να απαντά ότι «το μεγάλο ΠΑΣΟΚ διαλύθηκε» και το σημερινό δεν έχει καταφέρει να πείσει, καθώς πρέπει να δώσει ξεκάθαρες προτάσεις στα καθημερινά προβλήματα των Ελλήνων.

«Βλέπω τις δημοσκοπήσεις, είναι ένα καμπανάκι ότι πρέπει να αλλάξουμε και να ηγηθούμε της προοδευτικής παράταξης» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει γερή ομάδα».

Σε ερώτηση εάν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, απάντησε πως «θα το δούμε μετά».

Ο κ. Παπανδρέου, σχολίασε το νέο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν του αρέσει το όνομα «ΕΛΑΣ» καθώς θυμίζει τον Β. Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο, ενώ υπογράμμισε πως ο Αλέξης Τρίπρας δεν είναι αυτός που δείχνει στον κόσμο.

Τουρκία: Ο κυνισμός των ευρωπαϊων

Ο κ. Παπανδρέου υποστήριξε ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες – κυρίως του βορρά βλέπουν με καλό μάτι το αίτημα της Άγκυρας να συμμετέχει στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE, αντιμετωπίζοντας με κυνισμό αυτό το ενδεχόμενο καθώς τους ενδιαφέρει μόνο η ισχυρή αμυντική της βιομηχανία κι όχι οι αντιρρήσεις που έχει προβάλει η ελληνική κυβέρνηση.

«Ο μόνος που φοβάται ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος συνηθίζει να συμπεριφέρεται ως «μικρός αυτοκράτος» που παίζει σε πολλά ταμπλό, είναι ο απρόβλεπτος Ντόναλντ Τραμπ» υποστηρίζει ο κ. Παπανδρέου, λέγοντας ότι η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στα ενεργειακά θέματα, έχουν προκαλέσει έντονη δυσφορία στην Άγκυρα η οποία αντιδρά με προκλήσεις.

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Ψηφιακό Ευρώ: Ο μόνος δρόμος για την ανεξαρτησία της Ευρώπης

Ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε, επίσης στην εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ, που αν και προωθείται έντονα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως η εναλλακτική απάντηση στην παντοδυναμία των Αμερικανικών συστημάτων πληρωμών όπως η VISA American Express κτλ, με στόχο να ξεκινήσει το 2028-2029, μπλοκάρεται επί χρόνια μέσα από την ΕΕ.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έδειξε ξεκάθαρα σε όλους μας ότι μπορεί να ελέγχει όλο τον κόσμο και την Ευρώπη, μέσα από την Visa, όταν μπλόκαρε τις πληρωμές σε όσους δεν συμπαθεί. Κάτι ανάλογο, θα μπορούσε να κάνει για παράδειγμα και με την Γροιλανδία, προκαλώντας τεράστια οικονομικά προβλήματα ακόμη και κατάρρευση του ΑΕΠ της. Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να απεξαρτηθεί από τις εξαρτήσεις της» τόνισε ο κ. Νίκος Παπανδρέου.

Τέλος, αναφέρθηκε στις σοβαρές προσπάθειες που γίνονται στην ΕΕ για την υγεία, τις θεραπείες για τις σπάνιες ασθένειες αλλά και την σημαντική βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης στην θεραπεία διάφορων μορφών καρκίνου, που δεν αποκλείεται μέσα στα επόμενα χρόνια να αποτελεί μια ιάσημη νόσος.

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