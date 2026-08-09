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Ο Μίχαελ Σέρερ δαπάνησε περίπου 11.700 ευρώ για την κατασκευή του σκηνικού, το οποίο περιλαμβάνει λευκά κτίσματα, μπλε παντζούρια και πλακόστρωτα σοκάκια.

Το έργο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου θεματικού πάρκου που αναπτύσσεται σε 600 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει επιπλέον θεματικούς χώρους.

Ο δημιουργός χρησιμοποίησε την ελληνική αισθητική για να προσφέρει στους επισκέπτες του την αίσθηση ενός μεσογειακού προορισμού.

Οι φωτογραφίες από το σημείο έχουν ξεγελάσει πολλούς γνωστούς του δημιουργού, οι οποίοι πίστεψαν ότι επισκέφθηκε πραγματικά την Ελλάδα.

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Ένα μικρό… κομμάτι Ελλάδας δημιούργησε στον κήπο του ένας 48χρονος στην Ελβετία, μετατρέποντας τον χώρο γύρω από το σπίτι του σε έναν παραμυθένιο μεσογειακό προορισμό.

Ο Μίχαελ Σέρερ χρειάστηκε περίπου έναν χρόνο για να κατασκευάσει, με τη βοήθεια του 46χρονου αδελφού του, Σάμουελ, ένα ολόκληρο μικροσκοπικό ελληνικό χωριό, λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι του, κοντά στη Λίμνη της Κωνσταντίας.

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Το σκηνικό θυμίζει έντονα ελληνικό νησί. Λευκά μικρά κτίσματα, μπλε παντζούρια, στενά πλακόστρωτα σοκάκια και ένα παραδοσιακού τύπου μπαρ συνθέτουν ένα σκηνικό που θα μπορούσε εύκολα να βρίσκεται στις Κυκλάδες.

Ένα ολόκληρο θεματικό πάρκο στον κήπο

Το ελληνικό χωριό αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου θεματικού πάρκου που έχει δημιουργήσει ο Μίχαελ στον κήπο του. Η συνολική επένδυση ανέρχεται περίπου στα 23.400 ευρώ, ενώ μόνο η ελληνική γωνιά κόστισε περίπου 11.700 ευρώ.

Το μικροσκοπικό χωριό καταλαμβάνει έκταση περίπου 15 επί 15 μέτρων, ενώ τα κτίσματα είναι τόσο μικρά ώστε οι επισκέπτες δυσκολεύονται να σταθούν όρθιοι στο εσωτερικό τους.

Στον ίδιο κήπο υπάρχουν ακόμη θεματικοί χώροι εμπνευσμένοι από διαφορετικές χώρες και εποχές, μεταξύ των οποίων ένα μικρό ιρλανδικό μπαρ, ένας ιαπωνικός κήπος, χώροι με θέμα το Χάλογουιν και διάφορα διακοσμητικά σοκάκια.

Συνολικά, από τα περίπου 1.500 τετραγωνικά μέτρα που διαθέτει ο κήπος, έχουν αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής περίπου 600.

«Ήθελα έναν χώρο για να καθόμαστε με τους πελάτες μας»

Η αρχική ιδέα του Μίχαελ ήταν αρκετά διαφορετική. Ήθελε να δημιουργήσει έναν χώρο με μπαρ, όπου θα μπορούσε να κάθεται και να συζητά με τους επισκέπτες του.

«Ήθελα να φτιάξω έναν χώρο όπου θα μπορούσαμε να καθόμαστε και να συζητάμε με τους πελάτες μας, οπότε σκέφτηκα αυτή την ιδέα», εξήγησε.

Η κατασκευή, ωστόσο, αποδείχθηκε πιο απαιτητική και χρονοβόρα από όσο είχε υπολογίσει. Οι απαραίτητες άδειες στην Ελβετία, αλλά και οι καιρικές συνθήκες, προκαλούσαν συχνά καθυστερήσεις στις εργασίες.

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Η ελληνική αισθητική προέκυψε όταν ολοκληρώθηκε ένα ιδιαίτερα περίπλοκο παραμυθένιο σοκάκι.

«Το λευκό και το μπλε ήταν πολύ πιο εύκολα και έδειχναν υπέροχα, οπότε επιλέξαμε αυτό το θέμα», ανέφερε.

Ένα σκηνικό που θυμίζει πραγματικές διακοπές στην Ελλάδα

Ο στόχος του δημιουργού ήταν το μικροσκοπικό χωριό να μεταφέρει τους επισκέπτες νοερά σε έναν ηλιόλουστο ελληνικό προορισμό.

Τα λευκά κτίσματα, τα μπλε παντζούρια, τα πλακόστρωτα σοκάκια και το μπαρ δημιουργούν ένα σκηνικό που παραπέμπει στις Κυκλάδες και ειδικότερα στην εικόνα ενός παραδοσιακού ελληνικού νησιού.

«Κάθε φορά που μπαίνω εκεί το καλοκαίρι, αισθάνομαι ότι μεταφέρομαι κάπου αλλού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μίχαελ.

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Οι φωτογραφίες που ξεγελούν ακόμη και φίλους τους

Το μπαρ αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του μικροσκοπικού χωριού. Ο χώρος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε όποιος κάθεται εκεί να αισθάνεται πως βρίσκεται πραγματικά σε ένα ελληνικό χωριό.

Οι φίλοι του Μίχαελ επισκέπτονται συχνά τον χώρο και φωτογραφίζονται στα μικροσκοπικά σοκάκια. Μάλιστα, οι εικόνες έχουν ξεγελάσει αρκετούς γνωστούς τους, οι οποίοι πίστεψαν ότι είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό με την αδελφή του. Κάποια στιγμή, όταν επέστρεψε στη δουλειά της, έξι διαφορετικοί συνάδελφοί της τη ρώτησαν πώς πέρασε στις διακοπές της.

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Τα επόμενα σχέδια: ξενώνας, ψαροχώρι και πειρατικό πλοίο

Προς το παρόν, ο Μίχαελ δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις στο ελληνικό χωριό, καθώς πλησιάζει η περίοδος του Χάλογουιν και οι εργασίες συνήθως σταματούν μέχρι την άνοιξη.

Όταν ο καιρός το επιτρέψει, σκέφτεται να τοποθετήσει ένα κρεβάτι σε ένα από τα μικρά σπίτια, μετατρέποντάς το σε έναν ιδιαίτερο χώρο φιλοξενίας για τους επισκέπτες του θεματικού πάρκου.

Τα σχέδιά του, όμως, δεν σταματούν εκεί. Στο μέλλον θέλει να δημιουργήσει ένα μικρό ψαροχώρι, ένα μεγαλύτερο δωμάτιο για φιλοξενία, ακόμη και ένα ολόκληρο πειρατικό πλοίο μέσα στον κήπο του.

Έτσι, ένας απλός κήπος κοντά στη Λίμνη της Κωνσταντίας εξελίσσεται σταδιακά σε ένα μικρό θεματικό πάρκο, με την Ελλάδα να έχει πλέον τη δική της ξεχωριστή θέση σε αυτό.