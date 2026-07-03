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Ο Εμπολό άνοιξε το σκορ στο δέκατο λεπτό μετά από ατομική ενέργεια του Μανζάμπι.

Στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Εντόι πέτυχε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.

Η Ελβετία διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τον ρυθμό της αναμέτρησης, περιορίζοντας τις επιθετικές προσπάθειες της Αλγερίας μέχρι τη λήξη.

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Η Ελβετία δεν άφησε περιθώρια στην Αλγερία να την αμφισβητήσει. Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση με πολλά τρεξίματα και άριστη διαχείριση της ροής, η ομάδα του Μουράτ Γιακίν επικράτησε 2-0 και τσέκαρε «εισιτήριο» για τους «16» του Μουντιάλ 2026.

Μάχη μεταξύ δύο φύσει επιθετικών ομάδων, κάτι που ήταν εμφανές από το ξεκίνημα, αφού αμφότερες έμοιαζαν να διαθέτουν φλόγα. Με μεγαλύτερη διάθεση να πιέσει ψηλά η Αλγερία, στοιχείο που την έφερε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αυτή όμως που βρήκε πρώτο γκολ ήταν η Ελβετία.

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Εντυπωσιακή ατομική ενέργεια του Μανζάμπι που τα έκανε όλα φτάνοντας βαθιά στην άμυνα της Αλγερίας, την κατάλληλη στιγμή γύρισε στον Εμπολό, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα δίνοντας προβάδισμα στην Ελβετία στο 10′.

Στο 15′ η Ελβετία φάνηκε ξανά απειλητική, κατέβασε πολλούς παίκτες στην περιοχή του Ζιντάν, ο συνδυασμός έφερε τον Ζακάρια σε θέση βολής, ωστόσο το σουτ του ήταν αδύναμο, με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα της Αλγερίας.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, με την Αλγερία πιο επιφυλακτική και την Ελβετία να αποφεύγει τα ρίσκα. Ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει το ματς μέχρι την ολοκλήρωση του ημιχρόνου ήταν μία άστοχη κεφαλιά του Ζακάρια από εκτέλεση φάουλ και ένα αδύναμο σουτ του Σαϊμπί στο 43′, το οποίο κατέληξε στην αγκαλιά του Κόμπελ. Η Αλγερία θα μπορούσε να πάει στα αποδυτήρια έχοντας φέρει το σκορ σε ισορροπία, το σουτ του Μάζα όμως μετά από κατέβασμα – πάσα του Αουάρ σε σέντρα του Μάχρεζ, ήταν άτσαλο – άστοχο.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η Ελβετία έβαλε βάσεις πρόκρισης. Σέντρα του Ζακάρια από τα δεξιά, κακή – ασθενής απομάκρυνση της άμυνας της Αλγερίας στο δεύτερο δοκάρι, με την μπάλα να στρώνεται ουσιαστικά στον Εντόι, ο οποίος με διαγώνιο σουτ λίγο μέσα από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, παραβίασε την εστία του Ζιντάν. Λίγο έλειψε η Αλγερία να απαντήσει άμεσα, το πλασέ του Μαχρέζ όμως από παράλληλο γύρισμα από τα δεξιά, σταμάτησε πάνω στον Ζακάρια.

Τα λεπτά περνούσαν και η Αλγερία έδειχνε μουδιασμένη, ανήμπορη να αντιδράσει πνιγμένη από το άγχος. Η Ελβετία διαχειριζόταν άριστα τη ροή ελέγχοντας πλήρως το ματς. Ασταμάτητα τρεξίματα από τους παίκτες του Γιακίν, μπλοκάροντας κάθε επιθετική προσπάθεια των αντιπάλων.

Στην πρώτη επαφή του με την μπάλα ο Ρίντερ δεν μπόρεσε να σκοράρει (72′), με το σουτ να σταματά πάνω στα σώματα και στο 81′ ο ίδιος παίκτης έχασε το… άχαστο, αποτυγχάνοντας να βρει δίχτυα σε κενή εστία μετά από γύρισμα από τα δεξιά, στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

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ΓΚΟΛ: 10′ Εμπολό, 46′ Εντόι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 36′ Σαϊμπί, 72′ Μπουνταουΐ

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: –

ΔΟΚΑΡΙ: –

Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ. Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκεζ, Ζακαρία (87′ Βίντμερ), Φρόιλερ, Μανζάμπι (71′ Οκαφόρ), Τσάκα, Εντόι (87′ Έμπισερ), Βάργκας (71′ Ρίντερ), Εμπολό (83′ Αμντούνι)

Αλγερία (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Ζιντάν, Αΐτ-Νούρι, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Μπελγκάλι (82′ Μπουλμπίνα), Ζερούκι (58′ Γκουϊρί), Αουάρ (58′ Χατζάμ), Σαϊμπί, Μπενταλέμπ (71′ Μπουνταουΐ), Μάζα, Μαχρέζ (71′ Χάτζι Μούσα)

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