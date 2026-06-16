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Σε… ρινγκ μετέτρεψαν την Times Square της Νέας Υόρκης οι οπαδοί της Αλγερίας και της Αργεντινής λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση των δύο χωρών στις 4.00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) στο Κάνσας Σίτι για το Μουντιάλ 2026.

Πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οπαδούς και από τις δύο χώρες να εμπλέκονται σε γερό καβγά στην Times Square, προκαλώντας την αντίδραση της αστυνομίας αλλά και αρκετές συλλήψεις.

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Οι οπαδοί της Αργεντινής είχαν συγκεντρωθεί για ένα παραδοσιακό «banderazo» – τη μαζική συγκέντρωση, στην οποία κυματίζουν σημαίες της χώρας και διοργανώνεται πριν από σημαντικούς αγώνες – χρωματίζοντας τη διάσημη πλατεία της Νέας Υόρκης σε μπλε και λευκό πριν από τον αγώνα.

Οπαδοί της Αλγερίας μαζί με Γάλλους και Σενεγαλέζους βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Infobae που επικαλείται την Le Parisien, οι οπαδοί άρχισαν να ανταλλάσσουν άσεμνες χειρονομίες και προσβλητικά συνθήματα και σύντομα η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε μάχη σώμα με σώμα, με γροθιές, κλωτσιές και σπρωξίματα να ανταλλάσσονται μεταξύ των φιλάθλων.

New York: une violente bagarre éclate entre supporters algériens et argentins pic.twitter.com/JbccdUSgGQ — BFM (@BFMTV) June 16, 2026

🚨 #ALERTA | Hay peleas entre hinchas de Argentina y Argelia en Times Square.pic.twitter.com/J3fV695XzO — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 16, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνουν ανηλίκους και αμέτοχους περαστικούς να τρέχουν για να αποφύγουν τα αντικείμενα που εκτοξεύονταν, ενώ ορισμένοι οπαδοί προσπαθούσαν να χωρίσουν τις ομάδες.

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BREAKING- Fight has broken out between Argentina fans and Algeria fans at Times Square ahead of kickoff later tonight . pic.twitter.com/KO2fstUY8k — TA 🍊 (@Tope_soft) June 16, 2026

Οι αναφορές υποδηλώνουν ότι οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο αύξησης των μέτρων ασφαλείας και της αστυνομικής παρουσίας γύρω από βασικά σημεία συγκέντρωσης οπαδών μετά την αναταραχή στη Νέα Υόρκη.

Η ισπανική AS χαρακτήρισε τη σκηνή ως «batalla campal» (μια σφοδρή μάχη) και την αποκάλεσε «primera imagen fea del Mundial», την πρώτη άσχημη εικόνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎: 𝐀𝐥𝐠𝐞𝐫𝐢𝐚𝐧, 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐅𝐚𝐧𝐬 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐡 𝐈𝐧 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤 𝐀𝐡𝐞𝐚𝐝 𝐨𝐟 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐎𝐩𝐞𝐧𝐞𝐫



Tension boiled over in New York’s iconic Times Square on Tuesday as supporters of Algeria and Argentina clashed in the streets hours before… pic.twitter.com/J01UcaT0X9 — Punch Newspapers (@MobilePunch) June 16, 2026