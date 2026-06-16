Σε… ρινγκ μετέτρεψαν την Times Square της Νέας Υόρκης οι οπαδοί της Αλγερίας και της Αργεντινής λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση των δύο χωρών στις 4.00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) στο Κάνσας Σίτι για το Μουντιάλ 2026.
Πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οπαδούς και από τις δύο χώρες να εμπλέκονται σε γερό καβγά στην Times Square, προκαλώντας την αντίδραση της αστυνομίας αλλά και αρκετές συλλήψεις.
Οι οπαδοί της Αργεντινής είχαν συγκεντρωθεί για ένα παραδοσιακό «banderazo» – τη μαζική συγκέντρωση, στην οποία κυματίζουν σημαίες της χώρας και διοργανώνεται πριν από σημαντικούς αγώνες – χρωματίζοντας τη διάσημη πλατεία της Νέας Υόρκης σε μπλε και λευκό πριν από τον αγώνα.
Οπαδοί της Αλγερίας μαζί με Γάλλους και Σενεγαλέζους βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στον ίδιο χώρο.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Infobae που επικαλείται την Le Parisien, οι οπαδοί άρχισαν να ανταλλάσσουν άσεμνες χειρονομίες και προσβλητικά συνθήματα και σύντομα η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε μάχη σώμα με σώμα, με γροθιές, κλωτσιές και σπρωξίματα να ανταλλάσσονται μεταξύ των φιλάθλων.
Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνουν ανηλίκους και αμέτοχους περαστικούς να τρέχουν για να αποφύγουν τα αντικείμενα που εκτοξεύονταν, ενώ ορισμένοι οπαδοί προσπαθούσαν να χωρίσουν τις ομάδες.
Οι αναφορές υποδηλώνουν ότι οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο αύξησης των μέτρων ασφαλείας και της αστυνομικής παρουσίας γύρω από βασικά σημεία συγκέντρωσης οπαδών μετά την αναταραχή στη Νέα Υόρκη.
Η ισπανική AS χαρακτήρισε τη σκηνή ως «batalla campal» (μια σφοδρή μάχη) και την αποκάλεσε «primera imagen fea del Mundial», την πρώτη άσχημη εικόνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.