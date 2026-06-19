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Συναγερμός έχει σημάνει από το απόγευμα της Παρασκευής 19/6 στην Βρετανία, καθώς δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, με αποτέλεσμα τη μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Σύμφωνα με την Telegraph, οι δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά επιβαίνοντες. Το περιστατικό επιβεβαιώνουν και οι βρετανικές αρχές.

Σύγκρουση δύο τρένων στη Βρετανία

Βίντεο από το σημείο που τράβηξαν επιβάτες δείχνουν δύο τρένα των East Midlands Railways και το μέγεθος της καταστροφής από τη σφοδρή σύγκρουση.

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BREAKING: Train crash reported near Bedford, England.



BNO News Live reports serious injuries, with footage showing damage to a passenger train and emergency crews on scene.



Status: Developing.#Bedford #UKNews #Rail pic.twitter.com/4iITjBg86Q — CREASE19 BREAKING NEWS (@Crease19NEWS) June 19, 2026

Νωρίτερα, η σιδηροδρομική εταιρεία East Midlands Railway είχε ανακοινώσει ότι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν σε περιστατικό που σημειώθηκε στη γραμμή μεταξύ του σταθμού Σεντ Πάνκρας του Λονδίνου και του Λέστερ.

Παράλληλα, η εταιρεία Thameslink ενημέρωσε ότι έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των τρένων μεταξύ Λούτον και Μπέντφορντ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μπέντφορντσιρ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το συμβάν σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή νότια του Μπέντφορντ και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να διευκολυνθεί το έργο των διασωστικών συνεργείων.

WATCH: Aftermath of train crash near Bedford, England. Reports of serious injuries pic.twitter.com/WUEjsOMfIC — BNO News Live (@BNODesk) June 19, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των τραυματιών ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν οι δύο αμαξοστοιχίες. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις καθώς εξελίσσεται η επιχείρηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5:15 το απόγευμα. Το ένα από τα τρένα που ενεπλάκησαν διενεργούσε το δρομολόγιο των 3:50 μ.μ. του σιδηροδρόμου East Midlands από το Νότιγχαμ προς τον Διεθνές Σταθμό St. Pancras και το άλλο το δρομολόγιο των 4:40 μ.μ. του Κόρμπι προς το St. Pancras.

Το τρένο του Κόρμπιφαίνεται να χτύπησε στο πίσω μέρος του τρένου του Νότιγχαμ, σύμφωνα με ιστότοπους παρακολούθησης τρένων, περίπου 2,5 μίλια νότια του σταθμού του Μπέντφορντ.